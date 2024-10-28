Bursa’da yangını söndürmeye çalışan yaşlı adam dumandan zehirlendi

Bursa İnegöl'de evinde tek başına yaşayan yaşlı adam iddiaya göre ocakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan adam dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katında yangın meydana geldi.