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Bursa'da yangını söndürmeye çalışan yaşlı adam dumandan zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 66 yaşındaki Ömer Ergene yalnız yaşadığı evinde iddiaya göre ocakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan Ergene dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:17 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 22:17
Bursa’da yangını söndürmeye çalışan yaşlı adam dumandan zehirlendi

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Bursa İnegöl'de evinde tek başına yaşayan yaşlı adam iddiaya göre ocakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan adam dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Bursa'da dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katında yangın meydana geldi.

Yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Ömer Ergene (DHA)Yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Ömer Ergene (DHA)

Evde bir başına yaşayan 66 yaşındaki Ömer Ergene, iddiaya göre ocakta yemek yapmaya başladı.
O sırada ocakta pişen yemek alev aldı. Ergene alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi (İHA)Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi (İHA)

DUMANDAN ZEHİRLENDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Dışarıya kaçmaya çalışan Ergene, soluduğu dumanın etkisiyle yere yığıldı.
Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler soruşturma başlattı (AA)Ekipler soruşturma başlattı (AA)

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Ekipler yangını söndürürken, yerde hareketsiz yatan Ömer Ergene'yi gördü. Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Ergene'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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