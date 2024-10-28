Bursa’da yangını söndürmeye çalışan yaşlı adam dumandan zehirlendi

Bursa İnegöl'de evinde tek başına yaşayan yaşlı adam iddiaya göre ocakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan adam dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde 2 katlı binanın 2'nci katında yangın meydana geldi.
Yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Ömer Ergene (DHA)
Evde bir başına yaşayan 66 yaşındaki Ömer Ergene, iddiaya göre ocakta yemek yapmaya başladı.
O sırada ocakta pişen yemek alev aldı. Ergene alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi (İHA)
DUMANDAN ZEHİRLENDİ, HAYATINI KAYBETTİ
Dışarıya kaçmaya çalışan Ergene, soluduğu dumanın etkisiyle yere yığıldı.
Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.