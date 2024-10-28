Bayrampaşa’da kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çeken şahıs darbedildi

Bayrampaşa'da bir kafede oturan iki şahıs, karşısında oturan kız çocuğunu gözüne kestirdi ve fotoğraflarını gizlice çekmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler tepki gösterdi. Olayın ardından bir grup vatandaş ise şahısları yakalayarak önce dövdü ardından polis ekiplerine teslim etti.

Olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı.

Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti.