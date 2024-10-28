SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bayrampaşa'da kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çeken şahıs darbedildi

İstanbul Bayrampaşa'da, bir kafede arkadaşıyla birlikte oturan şüpheli karşı masada oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark edenlerin tepkisi üzerine bir grup vatandaş tarafından yakalanan şahıs darbedilerek polise teslim edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 23:37 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 23:37
Bayrampaşa’da kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çeken şahıs darbedildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bayrampaşa'da bir kafede oturan iki şahıs, karşısında oturan kız çocuğunu gözüne kestirdi ve fotoğraflarını gizlice çekmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler tepki gösterdi. Olayın ardından bir grup vatandaş ise şahısları yakalayarak önce dövdü ardından polis ekiplerine teslim etti.

Bayrampaşa'da kafede oturan çocuğun gizlice fotoğrafını çekti; çevredekiler darbetti

Olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı.
Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti.

Şüphelilerden biri yakalanarak darbedildi (DHA)Şüphelilerden biri yakalanarak darbedildi (DHA)

MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Durumu fark eden diğer müşteriler, iki şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.Ö. ve H.M., kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşlar şüphelileri bir süre kovaladı.

Kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çeken şahıs çevredekiler tarafından yakalandı (DHA)Kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çeken şahıs çevredekiler tarafından yakalandı (DHA)

DARBEDİLİP POLİSE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerden T.Ö., kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı.
Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Darbedilen şahıs polis ekiplerine teslim edildi (DHA)Darbedilen şahıs polis ekiplerine teslim edildi (DHA)

BİRİ GÖZALTINDA DİĞERİ İSE ARANIYOR

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, T.Ö.'yü gözaltına aldı.
Polisin, kaçan H.M.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den İran’a yeni saldırı hazrılığı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
ÖZEL | Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı
Kalyon
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Kuzey Marmara Otoyolu
Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi
Türk Telekom
FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık
Nevşehir’de eski koca vahşeti! Boşandığı eşine otomobilde kurşun yağdırdı
TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer
Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı
Koza Holding
Yenidoğan Çetesi 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak! Bomba SGK iddiası: Bağlantıları olabilir
Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi
Türkiye iç cephe derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri
SON DAKİKA