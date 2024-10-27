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İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatı katında yangın

İstanbul Sultangazi'de 3 katlı binanın çatı katında sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 08:43 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 08:43
İstanbul Sultangazi’de bir binanın çatı katında yangın

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Korkutan yangın, saat 01.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2575.Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı.

Bir binanın çatı katında yangın (DHA)Bir binanın çatı katında yangın (DHA)

Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sonrası patlama oluştu (DHA)Yangın sonrası patlama oluştu (DHA)

ÖNCE YANGIN SONRA PATLAMA
Bu sırada binada yaşayanlar binayı tahliye etti. Mahalleli panik halinde itfaiyeyi beklerken binanın çatısından dökülen kıvılcımlar ve çatıda meydana gelen ufak çaplı patlama sokakta tehlike oluşturdu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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