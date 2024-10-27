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Hesabına yanlışlıkla 23 milyon lira yatan Özkan Aydik tek kuruşuna dokunmadan geri yolladı

Unutulmaz kovboy filmi “İyi Kötü Çirkin”in örneklerinden her gün yenisini yaşadığımız ülkemizde dün de benzer örneklerle karşılaştık. İlk örnek 23 milyonu iade eden İzmirli temizlikçi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Hesabına yanlışlıkla 23 milyon lira yatan Özkan Aydik tek kuruşuna dokunmadan geri yolladı

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İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası 42 yaşındaki Özkan Aydik, doğal gaz faturasını ödemek için bir bankanın mobil uygulamasına girdiğinde, hesabına 23 milyon 16 bin 393 lira para gönderildiğini fark etti. Önce telefonla bankayı arayan Aydik, ardından da bankanın şubesine giderek müşteri temsilcisiyle görüştü.

Paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine para sahibine gönderildi. Aydik, hesabında 23 milyon liradan fazla parayı görünce yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Durumla ilgili polisi de bilgilendirdiğini ifade eden Aydik, "Bir baktım ki 23 milyon küsur para var. Direkt müşteri hizmetlerini aradım, sonrasında da şubeye gittim. Aileme veya dostlarıma ve hiç kimseye söylemeden önce bu parayı iade ettim" dedi. Aydik, inşaatlarda ve apartmanlarda temizlik yaparak geçimini sağladığını ve evinin kira olduğunu söyleyerek, "Yüksek bir gelirim yok. Bu parayı harcayabilirdim ama aklıma bile gelmedi. Aklıma bu paranın haram olduğu, iade etmem gerektiği geldi. Daha sonra çevreme bu durumu anlattım. Bir kısmı olumlu baktı, 'İyi yapmışsın.' dedi, bir kısmı da 'Neden yaptın?' dedi. Para yerini bulsun, benim için önemli olan odur" diye konuştu.

ÖLEN HASTAYI SAĞ GİBİ GÖSTERDİLER
İstanbul'da bebek katili çetesinin iddianamesinde erişkinlerin sağlık hizmeti aldığı bölümlerde de usulsüz uygulamalar yaptığı ifade edildi. Esenler Güney Hastanesi'nde çalışan ve iddianamede çete üyesi olarak yer alan Hüseyin Günerhan'ın sağlık çalışanı arkadaşı O.Ö. ile yaptığı telefon konuşması açığa çıktı. Söz konusu konuşmada 112 Acil Çağrı Merkezi'nden usulsüz hasta kabul edildiği ifade edilirken, erişkin hastaların dosyalarında da usulsüzlük yapıldığı belirtildi. Buna göre Günerhan O.Ö. ile görüşmesinde, usülsüzlükleri "Ambulans serfikası olmayan kişilere ambulans kullandırıyorlar. Eksler (ölümler) ile ilgili ailelere aynı saatte bilgi verilmiyor, yatış süresini uzatıyorlar. Hastayı yaşıyormuş gibi gösteriyorlar. Özel sistemleri var bunun üzerinden hastaların kan sonuçlarını ve akciğer raporlarını değiştiriyorlar hastaların basamaklarını yükseltiyorlar" olarak sıraladı.

POSTACI 600 MİLYON ÇARPTI
Gaziantep'te Şinasi Kozan isimli bir postacı, çevresindekileri 600 milyon lira dolandırdı. Şinasi Kozan'ın eşi H.K. bir emlakçıya giderek eşinin birileriyle telefon görüşmesi yaptığını ve ortada herhangi bir şirket olmadığını, kocasının herkesi dolandırdığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen emlakçı ve mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi.

15-20 kişiyle İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalının başkasına ait olduğu öğrenilince Kozan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın duyulması üzerine mağdur art arda şikayetçi olmaya başladı. Kozan ve 6 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 270 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, halen firarda olan Şinasi Kozan'ın yakalanması için müzekkere çıkarılması, müştekilerin 3. kişilere devredilen mülklerine tedbir kararı konulması için asliye ceza mahkemelerine açtığı dava dosyalarının istenilmesi ve eksik tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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