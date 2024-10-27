Erzincan’da katliam gibi iki kaza!

Korkunç kazalar önceki gün öğle saatlerinde Erzincan'da meydana geldi. Refahiye'de Hanifi A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile Ahmet K.Y. yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden 1'i alev alev yanarken, kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yangın güçlükle söndürüldü. Erzincan'daki diğer kazada ise otomobil ile tır çarpıştı. Ahmet Subaşı, Efe Berke Subaşı ve 3 yıllık nişanlısı Sümeyye Patat öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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