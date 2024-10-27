Adana’da feci olay! 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kahve döküldü

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Adana'da kreşte üzerine kahve döküldüğü ileri sürülen 1,5 yaşındaki Aden Aslan'ın, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2'nci derece yanık oluştu. Aden, tedavisinin ardından taburcu edildi, ailesi okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Adana'da kreşte üzerine kahve dökülüp 2'nci derece yanıklar oluşan Aden bebek (DHA) Olay, 25 Ekim'de Adana Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir özel kreşte meydana geldi. Aslı Aslan, kızı Aden'i sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Kreşte Aden'in üzerine kahve döküldü. Okul yönetimi Aden'i hastaneye götürdü. Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine Aden'in ailesine haber verildi. Hastaneye giden Aslı Aslan, kızının yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanık olduğunu öğrendi. Aden, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu. Kreşte üstüne kahve dökülen bebeğin yüzü ve vücudu yandı