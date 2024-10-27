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Adana'da feci olay! 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kahve döküldü

Adana'da özel bir kreşte üzerine kahve döküldüğü iddia edilen 1,5 yaşındaki Aden Aslan'ın, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanık oluştu. Aden, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Okul yönetiminden şikayetçi olmak isteyen anne Aslı Aslan'ın iddiasına göre, kurum sahibi şikayet dilekçelerine el koymak istedi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 20:25 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 20:30
Adana’da feci olay! 1,5 yaşındaki bebeğin üzerine kahve döküldü

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Adana'da kreşte üzerine kahve döküldüğü ileri sürülen 1,5 yaşındaki Aden Aslan'ın, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2'nci derece yanık oluştu. Aden, tedavisinin ardından taburcu edildi, ailesi okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Adana'da kreşte üzerine kahve dökülüp 2'nci derece yanıklar oluşan Aden bebek (DHA)Adana'da kreşte üzerine kahve dökülüp 2'nci derece yanıklar oluşan Aden bebek (DHA)

Olay, 25 Ekim'de Adana Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir özel kreşte meydana geldi. Aslı Aslan, kızı Aden'i sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Kreşte Aden'in üzerine kahve döküldü. Okul yönetimi Aden'i hastaneye götürdü. Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine Aden'in ailesine haber verildi. Hastaneye giden Aslı Aslan, kızının yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanık olduğunu öğrendi. Aden, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu.

Kreşte üstüne kahve dökülen bebeğin yüzü ve vücudu yandı

Kreşte üzerine kahve dökülen Aden bebek (DHA)Kreşte üzerine kahve dökülen Aden bebek (DHA)

"KURUM SAHİBİ ŞİKAYET DİLEKÇEMİZİ ALMAYA ÇALIŞTI"

Aslı Aslan, olayda kreşin ihmali olduğunu belirterek, "Okul yönetimi, olayın merdiven boşluğunda yaşandığını, o bölgede kamera olmadığını söyledi. Yanıkların, bir fincan kahveden kaynaklandığını düşünmüyorum. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzüne krem sürerken bile derisi soyuluyor. Evladım acı çekiyor. Hastanedeyken kurum sahibi de yanımızdaydı ve şikayet dilekçemizi almaya çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Aden bebeğin vücudunda 2'nci derece yanıklar meydana geldi (İHA)Aden bebeğin vücudunda 2'nci derece yanıklar meydana geldi (İHA)

"İŞ AKDİNE SON VERİLDİ"

Okul yönetimi ise elinde Türk kahvesi fincanı olan öğretmen M.G.Ş. ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle Aden'in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye haber verdiklerini, söz konusu öğretmenin iş akdine son verildiğini kaydetti.

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