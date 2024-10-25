Kocaeli’de takla atan otomobil alev alev yandı! Araçta bulunan karı koca son anda kurtuldu

Kocaeli'de takla atan otomobil alev alev yandı (İHA) ALEV ALEV YANDI Olay, 00.00 sıralarında Köseköy Salim Dervişoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. 41 LJ 055 plakalı Opel marka araç ile seyir halinde olan O.A., virajı alamayınca, takla atarak ağaçlık alana uçtu.

Kocaeli'de takla atan otomobil alev alev yandı (İHA)



Sürücü O.A. ile eşi T.A., pencereden çıktıktan sonra araçta yangın başladı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarın arından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.