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Gaziantep bu dolandırıcılık olayını konuşuyor! Postacı Şinasi 'den büyük vurgun! Karısı her şeyi ifşaladı

Dolandırıcılık olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Gaziantep'te posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan çevresindekilerden yüzde 10 kar vaadiyle para topladı. İlk başta çarkını döndüren Kozan'a inanlar evlerini arabalarını satıp para kazanma hayali kurdu. Ancak hikayenin sonunda birçok kişi mağduriyet yaşadı. Kozan'ı ihbar eden kişi ise en yakını oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:36
Gaziantep bu dolandırıcılık olayını konuşuyor! Postacı Şinasi ’den büyük vurgun! Karısı her şeyi ifşaladı

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Gaziantep'te 12 yıl önce posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, "Büyük bir firma sermaye arttırıyor. Ben de kendilerine para buluyorum. Karşılığında bana kâr payı veriyorlar" diyerek çevresinden para toplamaya başladı.

Şinasi Kazan'ın dolandırdığı kişiler. (Takvim.com.tr/Arşiv)Şinasi Kazan'ın dolandırdığı kişiler. (Takvim.com.tr/Arşiv)

EMLAKÇILARI İŞİN İÇİNE KATTI
İlk başta iş arkadaşlarından aldığı küçük paralara aylık yüzde 10 kâr payı veren Kozan, olayın çevreye yayılması üzerine ev, araba satıp para getirenlerden aldığı paralarla dolandırıcılığın çapını büyütüp şehirdeki bazı emlakçıları da işin içine kattı.

Kozan, bir süre sonra vatandaşlardan aldıkları yüzlerce daire ve aracı başkalarının üzerine geçirip sattı ve kimseye ödeme yapmadı.

KOZAN'I EN YAKINI İHBAR ETTİ
Kozan'ın eşi H.K.'nın bir emlakçıya giderek eşinin birileriyle telefon görüşmesini yaptığını ve ortada herhangi bir şirket olmadığını, kocasının herkesi dolandırdığını söyledi.

(Takvim.com.tr/Arşiv) (Takvim.com.tr/Arşiv)

YALI BAŞKASININ ÇIKTI
Bunun üzerine harekete geçen emlakçı ve mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi. 15-20 kişiyle İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalının başkasına ait olduğu öğrenilince Kozan kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın duyulması üzerine mağdurlardan art arda şikayetçi olmaya başladı.


Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 270 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya firari olan Şinasi Kozan haricindeki 6 sanık katıldı.

(Takvim.com.tr/Arşiv)(Takvim.com.tr/Arşiv)

Sanıklardan emlakçı olanlar Kozan'ı suçlayarak kendilerinin sadece tapuda devir işlemlerine aracılık ettiklerini iddia etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Olayın en büyük mağdurlarından olan Şinasi'nin iş arkadaşı Ertan Kılıç "Şinasi'ye güvenip nakit para, ev, araba ne varsa verdim. Babam ve kardeşlerimden de aldı. Bu olaydaki zararım 20 milyon lira civarındadır" dedi.

Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, halen firarda olan Şinasi Kozan'ın yakalanması için müzekkere çıkarılması, müştekilerin 3. kişilere devredilen mülklerine tedbir kararı konulması için asliye ceza mahkemelerine açtığı dava dosyalarının istenilmesi ve eksik tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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