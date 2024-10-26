Gıdada büyük hile! Akılalmaz yöntemleri deşifre oldu! 75 liraya yaptıkları sucuğu bakın kaça satıyorlar

(Takvim.com.tr/Arşiv)

AKILALMAZ YÖNTEM

Operasyonda bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu tespit edildi.



Ardından şahıs ve firmaların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.