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Gıdada büyük hile! Akılalmaz yöntemleri deşifre oldu! 75 liraya yaptıkları sucuğu bakın kaça satıyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, İnsan sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek ifşalamaya devam ederken, çeşitli düzenbazlık haberleri de duyulmaya devam ediliyor. Son olarak Afyonkarahisar'da bir firmanın 75 liraya ürettiği sağlıksız sucukları 250 liraya sattığı belirlendi. Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:58 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:18
Gıdada büyük hile! Akılalmaz yöntemleri deşifre oldu! 75 liraya yaptıkları sucuğu bakın kaça satıyorlar

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İnsan sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek ifşalamaya devam ediyor.

Bakanlığın sıkı denetimleri sürerken, çeşitli düzenbazlık haberleri de gündeme geliyor.

(Takvim.com.tr/Arşiv) (Takvim.com.tr/Arşiv)

Son olarak; Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

(Takvim.com.tr/Arşiv)(Takvim.com.tr/Arşiv)

75 TL'LİK SUCUĞU 250 TL'YE SATTI
Gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL'ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL'den, sosyal medya hesapları üzerinden sattığı belirlendi.

(Takvim.com.tr/Arşiv) (Takvim.com.tr/Arşiv)

AKILALMAZ YÖNTEM
Operasyonda bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve satışa sunduğu tespit edildi.

Ardından şahıs ve firmaların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde toplamda 400 litre zeytin yağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

(Takvim.com.tr/Arşiv) (Takvim.com.tr/Arşiv)


Olayın ardından gözaltına alınan şahısların olduğu bildirildi.

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