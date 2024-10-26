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Beyoğlu'nda kameraya yakalanan şüpheli engelli taklidi yaptı

İstanbul Beyoğlu'ndan bir binaya giren şüpheli, güvenlik kamerasını fark edince önce yüzünü gizledi daha sonra engelli taklidi yaptı. O anlar saniye saniye kayda geçti.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:40 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:38
Beyoğlu’nda kameraya yakalanan şüpheli engelli taklidi yaptı

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Beyoğlu'nda bir binaya giren şüpheli, güvenlik kamerasını fark edince önce yüzünü gizledi ardından da engelli taklidi yaptı.

Kameralara takılan şüpheli engelli taklidi yaptı

Olay, geçtiğimiz günlerde Yahya Kahya Mahallesi'nde meydana geldi.

Kamerayı görünce engelli taklidi yaptı (Fotoğraf: DHA)Kamerayı görünce engelli taklidi yaptı (Fotoğraf: DHA)

Gündüz saatlerinde bir binaya giren şüpheli, girişteki güvenlik kamerasını görünce yüzünü sakladı.

Kamerayı görünce engelli taklidi yaptı (Fotoğraf: DHA)Kamerayı görünce engelli taklidi yaptı (Fotoğraf: DHA)

ENGELLİ TAKLİDİ YAPTI
Merdivenlere yönelen şüpheli bu kez de engelli taklidi yapmaya başladı.

Kamerayı görünce engelli taklidi yaptı (Fotoğraf: DHA)Kamerayı görünce engelli taklidi yaptı (Fotoğraf: DHA)

Bir süre üst katlarda dolaşan şüpheli merdivenlerden inerken montla yüzünü gizledi. İlginç hareketleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli binadan çıkarak kayıplara karıştı.

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