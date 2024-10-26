Bungalov dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon! 153 milyonluk para giriş çıkışı...

SAHTE GÖRSELLERLE BUNGALOV DOLANDIRICILIĞI Dolandırıcıların, sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu görseller ile Sapanca'da bungalov kiralama adı altında hesaplar açtığını, müşterileri kapora bedeli veya kiralama bedellerinin tamamını alarak kandırdıkları belirlendi.

Bu yöntemlerle birçok müşteri dolandırılırken, şüphelilerin hesaplarına 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

51 GÖZALTI

Harekete geçen polis ekipleri, yürütülen soruşturma neticesinde 22 Ekim tarihinde 14 farklı ilde 56 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bungalov dolandırıcılarına operasyon düzenlendi (İHA)



38'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 51 şüpheli, ifadeleri sonrasında dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 38'i ise tutuklandı.