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Bungalov dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon! 153 milyonluk para giriş çıkışı...

Kocaeli merkezli 14 ilde sosyal medyada bungalov kiralamak isteyen müşterileri sahte içerikli fotoğraflarla dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 38 şüpheli tutuklandı. Dolandırıcıların hesaplarına 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:04 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:04
Bungalov dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon! 153 milyonluk para giriş çıkışı...

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Kocaeli merkezli 14 ilde "bungalov" dolandırıcılarına operasyon düzenlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

SAHTE GÖRSELLERLE BUNGALOV DOLANDIRICILIĞI
Dolandırıcıların, sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu görseller ile Sapanca'da bungalov kiralama adı altında hesaplar açtığını, müşterileri kapora bedeli veya kiralama bedellerinin tamamını alarak kandırdıkları belirlendi.

Bungalov dolandırıcılarına operasyon düzenlendi (İHA)Bungalov dolandırıcılarına operasyon düzenlendi (İHA)

Bu yöntemlerle birçok müşteri dolandırılırken, şüphelilerin hesaplarına 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

51 GÖZALTI
Harekete geçen polis ekipleri, yürütülen soruşturma neticesinde 22 Ekim tarihinde 14 farklı ilde 56 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bungalov dolandırıcılarına operasyon düzenlendi (İHA)Bungalov dolandırıcılarına operasyon düzenlendi (İHA)

38'İ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 51 şüpheli, ifadeleri sonrasında dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 38'i ise tutuklandı.

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