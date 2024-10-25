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Yenidoğan çetesinin kan donduran telefon görüşmesi!

Yenidoğan çetesinde yer alan ve Bağcılar Medilife Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi olan Çağla Durmuş'un yaptığı vicdansızlıklar telefon görüşmelerinde bir bir ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Yenidoğan çetesinin kan donduran telefon görüşmesi!

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Yenidoğan çetesinde yer alan ve Bağcılar Medilife Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi olan Çağla Durmuş'un yaptığı vicdansızlıklar telefon görüşmelerinde bir bir ortaya çıktı.

Kırçiçek bebek öldüğü saatlerde hastanede olmadığı tespit edilen doktor Dursun Eryılmaz'a "Evi su bastı dersiniz hocam, bozuntuya vermeyelim" dediği öğrenildi. Entübe edilmemiş Duru bebeği ise entübe gösterdiği ortaya çıktı: Duru bebek geldiğinde entübe değildi biliyorsunuz ama entübe gösterdik biz.
Huzeyfe ATICI

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