PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kadın girişimci Canan Cerit, çalışanları tarafından vahşice katledildi

Yalova’da mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit, evinde yabancı uyruklu çalışanları tarafından önce domuz bağıyla bağlandı. Ardındada boğularak vahşice katledildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Kadın girişimci Canan Cerit, çalışanları tarafından vahşice katledildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yalova Çiftlikköy'de mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit'ten (55), önceki gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Adrese giden polis, sağlık ekipleriyle birlikte daireye itfaiye marifetiyle girdi. Ekipler, evde gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Ölü şekilde bulunan kadının elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlandığı öğrenildi. Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirdi. Canan Cerit'in cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK ŞÜPHELİ ÇALIŞANLARI
Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen Canan Cerit'in, yanında çalışan yabancı uyruklu 2 kişi tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Zanlıların olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söyleniyor. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

Girişimci Canan Ceritin katlettiler: El ve ayakları bağlı bulundu!Girişimci Canan Ceritin katlettiler: El ve ayakları bağlı bulundu!
Girişimci Canan Cerit'in katlettiler: El ve ayakları bağlı bulundu!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki! 16 milyon lira vergi ertelenebilir! TBMM’de kabul edildi
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye yeni büyükelçi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
CANLI | Şam ve Humus’ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
SON DAKİKA