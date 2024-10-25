Kadın girişimci Canan Cerit, çalışanları tarafından vahşice katledildi

Yalova Çiftlikköy'de mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit'ten (55), önceki gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Adrese giden polis, sağlık ekipleriyle birlikte daireye itfaiye marifetiyle girdi. Ekipler, evde gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Ölü şekilde bulunan kadının elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlandığı öğrenildi. Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirdi. Canan Cerit'in cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK ŞÜPHELİ ÇALIŞANLARI

Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen Canan Cerit'in, yanında çalışan yabancı uyruklu 2 kişi tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Zanlıların olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söyleniyor. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.