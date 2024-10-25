Meme kanserini yenen Işınsu Kestelli, kanser tarama tırı kampanyasıyla 50 bin kadına ulaştı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten iş kadını Işınsu Kestelli, 2011'de gittiği hastanede yapılan kontrollerde meme kanseri olduğunu öğrendi. Gecikmiş tanı olmasına rağmen moralini yüksek tutarak hastalık sürecini yönetti. Gördüğü tedavilerle iyileşti. Meme kanserinde erken tanının ne kadar önemli olduğunu deneyimleyen Kestelli, kadınlar için "Annem Kanseri Yendi" kampanyası başlattı. Bu kapsamda TOBB'un da desteğiyle alınan tır, içerisine yerleştirilen mamografi cihazıyla kanser taramalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına bağışlandı.

40 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA HİZMET VERİYOR

Tır, sağlık hizmetine erişimde kısıtlı olan kentlerde 40 yaş ve üstündeki kadınlara hizmet vermeye devam ediyor. Kestelli, 2019'da da İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçılar Birliğinin katkısıyla ikinci tarama tırını İzmirlilerin hizmetine sundu. Tır, kanserin tespiti için İzmir ve ilçeleri arasında mekik dokuyor. Bu tırlar sayesinde son 12 yılda 50 binin üzerinde kadın, cihazla kanser taramasından geçirildi.



6 SEANS KEMOTERAPİ 28 SEANS RADYOTERAPİ

Kestelli, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre meme kanserinin yüzde 11,7 ile yeni tanı konulan kanserler arasında ilk sıraya yükseldiğini söyledi. Hastalık sürecini şöyle anlattı: Göğsümde bir kitle fark ettim, hastanedeki kontrolde çıktı. Aslında benimki gecikmiş bir tanıydı. Kanserin türü çok agresif olmadığı için süreci kolay atlattım. 6 seans kemoterapi ile 28 seans radyoterapi aldım. Çok şükür iyileştim.



Mamografi tırında görev yapan doktor Müge Akis, "Çekimi yapıyoruz. İnternet üzerinden görüntüler Ankara'daki Ulusal Mamografi Okuma Merkezi'ne gidiyor. Bir hafta, 10 gün içinde kadınların e-nabız uygulamalarına düşüyor. Riskli bir durum varsa aile hekimleri kadınları hastanelere yönlendiriyor" diyor.