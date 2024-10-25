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Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı | Son durum ne?

Denizli'de Karcı Dağında çıkan yangında 48 saat geride kaldı. Sarp arazideki ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye gece saatlerinde de devam ederken, alevler henüz kontrol altına alınamadı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 01:27 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 02:08
Denizli’de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı | Son durum ne?

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Denizli'de Karcı Dağında çıkan yangının ikinci gününde sarp arazideki ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye gece saatlerinde de müdahale etmeye devam ediyor.

Denizli'deki yangın 2. gününde! Alevler geceyi aydınlattı!

Zorlu arazi şartlarından dolayı gece saatlerinde karadan müdahale sürdürülüyor.

Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının ikinci gününde müdahaleye devam ediyor.

Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)

Zorlu arazi şartlarından dolayı karadan müdahalede gece saatlerinde de yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)

Ulaşımın zor ve sarp bölgede devam eden yangında, gece boyu ekipler cansiperane mücadelesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı.

Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)

Orman Genel Müdürlüğü ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, ekiplerin alevlere karşı zorlu arazi şartlarında verdiği mücadele sosyal medya hesaplarından zaman zaman bilgilendirmeler ile paylaşılıyor.

Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)Denizli'de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı (İHA)

Yangın, gece saatlerinde devam ederken, ortaya çıkan görüntülerde alevlerin zaman zaman yükseldiği görülüyor.

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