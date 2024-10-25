Denizli’de alevler zorlu mücadele: 48 saat geride kaldı | Son durum ne?

Denizli'de Karcı Dağında çıkan yangının ikinci gününde sarp arazideki ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye gece saatlerinde de müdahale etmeye devam ediyor.

Zorlu arazi şartlarından dolayı gece saatlerinde karadan müdahale sürdürülüyor.