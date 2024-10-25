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Kızının geri dönmeyeceğini öğrenince kendisi yakan baba hayatını kaybetti

Denizli'de evden ayrılan kızının geri dönmek istemediğini söylemesi sonrası kendisini yakan Halil Seliz'den acı haber geldi. Seliz tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 13:31
Kızının geri dönmeyeceğini öğrenince kendisi yakan baba hayatını kaybetti

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Denizli'nin Kale ilçesinde, evden ayrılan kızının geri dönmek istemediğini söylemesi üzerine kendisini yakan Halil Seliz hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü Kale ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

PAZAR GİRİŞİNDE KENDİSİNİ YAKTI
Edinilen bilgilere göre; ilçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, bir süredir ailevi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Halil Seliz (42), mahallede kurulan semt pazarında alışveriş yapan kalabalığın gözü önünde üzerine benzin döktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evden kaçan kızının geri getirilmesini isteyen Halil Seliz'i polis ekipleri ikna edemeyince eşi bölgeye çağrıldı. Eşinin ve polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayan Halil Seliz, kızın eve geri dönmek istemediğini iletmesi üzerine bir kısmını içtiği ve üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi.

HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Seliz, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Halil Seliz, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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