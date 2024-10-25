İzmir’de şırdancıda patlama! 5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Rapor ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ (DHA) BİLİRKİŞİ RAPORU, SAVCILIK DOSYASINA GİRDİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi. İş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, elektrik mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından rapor hazırlandı.

Patlamada hayatını kaybeden Evin Aslan (DHA) LPG GAZINDA SIZINTI MEYDANA GELDİ

LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu raporda yer aldı. Raporda, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü" ifadesi yer aldı.

Patlamada hayatını kaybeden Birgül Sarsılmaz. (DHA) TÜP TAKABİLME EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR BELGESİ YOK

Tutuklu M.K.'nİn tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığına da değinilip, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz dedektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantör ile tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren M.K.'nin olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Patlamada hayatını kaybeden Ruken Çağur (DHA) İŞ YERİ HAVASIZ BIRAKILMIŞ

Ayrıca LPG'nin havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğüne yer verildi. Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Patlamada hayatını kaybeden Havin Ergin (DHA) İş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığına da yer verildi. Bunun sonucu olarak patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, iş yeri sahibi G.K.'nin yapması gereken 'özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden' olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi de raporda yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN