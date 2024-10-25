İş kadını Canan Cerit’i çalışanları boğmuştu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

HALATLA BAĞLADILAR Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının 4 katlı binanın 2'nci katındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Cerit'i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu.

Ekipler, Cerit'i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. (DHA)

Canan Cerit'in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cerit'in yanında çalışan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi tarafından öldürülüp değerli eşya ve paraların çalındığı iddia edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Canan Cerit'in haftanın bazı günlerinde, çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği ve olay günü de şüphelilerin eve kahvaltı yapma bahanesiyle geldiği belirtildi.