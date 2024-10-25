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İş kadını Canan Cerit'i çalışanları boğmuştu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

Yalova'da, boğularak öldürülen mantar üreticisi, 55 yaşındaki Canan Cerit'in, haftanın bazı günleri evinde çalışanları ile kahvaltı yaptığı, olay günü de yabancı uyruklu çalışanlarının kahvaltı yapma bahanesiyle eve geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:03
İş kadını Canan Cerit’i çalışanları boğmuştu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

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Olay, 23 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Yalova’da evinde eli ve ayakları bağlanıp boğularak öldüren Canan Cerit'in evi. (DHA)Yalova’da evinde eli ve ayakları bağlanıp boğularak öldüren Canan Cerit'in evi. (DHA)

HALATLA BAĞLADILAR
Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının 4 katlı binanın 2'nci katındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Cerit'i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu.

Ekipler, Cerit'i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. (DHA)Ekipler, Cerit'i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. (DHA)

Canan Cerit'in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cerit'in yanında çalışan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi tarafından öldürülüp değerli eşya ve paraların çalındığı iddia edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Canan Cerit'in haftanın bazı günlerinde, çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği ve olay günü de şüphelilerin eve kahvaltı yapma bahanesiyle geldiği belirtildi.

3 işçinin kahvaltı yapmak için Cerit'in evine geldiği öğrenildi. (DHA) 3 işçinin kahvaltı yapmak için Cerit'in evine geldiği öğrenildi. (DHA)

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Canan Cerit'in cenazesi, dün Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Termal İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Şüphelilerin İran'a kaçmış olabileceği değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

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