Malatya’da cinnet geçiren bir kişi iş yerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi

Malatya 'da eşi ile tartışan esnaf, geçirdiği cinnet sonrası iş yerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi.





Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, saniyede oto tamirciliği yapan esnaf Ö.Ö., eşi ile tartıştıktan sonra işyerini içindeki araçlarla birlikte ateşe verdi. İş yeri kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yeri ile 4 araç kullanılmaz hale geldi.