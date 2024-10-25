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25 Ekim 2024 Akbank Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

25 Ekim 2024 tarihli Akbank Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, SIGMA SET DUVAR 12.000 BTU/h.INVERTER.R32. RAC(SGM12INVDHB) Klima, Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
25 Ekim 2024 Akbank Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

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25 Ekim 2024 tarihli Akbank Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, SIGMA SET DUVAR 12.000 BTU/h.INVERTER.R32. RAC(SGM12INVDHB) Klima, Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)

SIGMA SET DUVAR 12.000 BTU/h.INVERTER.R32. RAC(SGM12INVDHB) Klima ASİL TALİHLİLER

Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)

SIGMA SET DUVAR 12.000 BTU/h.INVERTER.R32. RAC(SGM12INVDHB) Klima YEDEK TALİHLİLER

Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde ASİL TALİHLİLER

Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde YEDEK TALİHLİLER

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