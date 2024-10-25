25 Ekim 2024 Akbank Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

25 Ekim 2024 tarihli Akbank Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, SIGMA SET DUVAR 12.000 BTU/h.INVERTER.R32. RAC(SGM12INVDHB) Klima, Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)
SIGMA SET DUVAR 12.000 BTU/h.INVERTER.R32. RAC(SGM12INVDHB) Klima ASİL TALİHLİLER
Yazın Serinleten Çekiliş Kampanyası (Takvim Gazetesi)
SIGMA SET DUVAR 12.000 BTU/h.INVERTER.R32. RAC(SGM12INVDHB) Klima YEDEK TALİHLİLER