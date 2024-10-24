Yenidoğan çetesinin mağdurları dehşeti gözler önüne serdi: Fırat Sarı sapasağlam bebeğimizi yoğun bakıma aldı

Türkiye, yenidoğan çetesinin korkunç yüzüyle karşılaştı. Çete, para için 12 bebeği bilerek öldürürken mağdur aileler de tek tek ortaya çıktı. Onlar arasında Selda ve Vedat Aydın çifti de vardı. Selda Aydın, 2019'da tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. Doğum için Dr. Fırat Sarı'nın başhekimi olduğu Özel Reyap Hastanesi'nini kapısını çaldı. Aydın çifti Umut adını verdikleri bebeğini kucaklarına aldı. Ancak sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Umut, Dr. Fırat Sarı tarafından yoğun bakıma yatırıldı. Çünkü çete devleti dolandırıp her gün için 10 bin TL alacaktı.

'NEFES ALAMIYOR' DEDİ

Şu an 5 yaşında olan Umut'un annesi Selda Aydın, yaşadıklarını tek tek anlattı: "Bebeğim sapasağlamdı. Sonra Fırat Sarı geldi. Çocuğumun nefes alma sorunu yaşadığını ve kuvöze alacaklarını belirtti. Doğumdan 2 saat sonra bebeğimi görmeye gittiğimde Sarı tarafından azarlandım. Evladımı tam 40 gün yoğun bakımda tuttular. 40'ıncı gün bir bebek ağlamasıyla hastane inliyordu. Sesin çocuğuma ait olduğunu anladım. Kapıyı kırdım yoğun bakıma girdim, 'Oğlumu verin' diye bağırdım. Çocuğumun kollarını patlatmışlar, davul gibi şişmişti. Aldım eve getirdim. Evladımı zor kurtardım. Ama ciğerlerinden hatalandı. 5 yıldır tedavisi devam ediyor. Bu arada Selda Aydın, hemşirelerin bebeklere şiddet uyguladığını açıkladı. "Seyhan hemşire ağlayan bir bebeğe 'Seni tokatlarım' diye bağırdı. Ayrıca Aydın hastanede kaldıkları sürede 4 bebeğin öldüğüne şahit olduğunu anlattı.

CİNAYET DOSYASI

47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Onlar arasında Beylikdüzü Medilife Hastanesi hemşiresi Ceren Hatice Kırım da vardı. Kırım'ın yoğun bakımdaki bebeği normal odaya aldığı saptandı. Ayrıca Kırım'ın, SGK'ya fazla miktarda fatura edebilmek için hastaların basamaklarında oynama yaptığı anlaşıldı.

ŞOFÖRE DE PARA

Çete lideri Fırat Sarı ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'e hasta başına 20 bin TL ödeme yaptı. Ayrıca Özdemir'in şüpheli Nigar Kubilay ile yaptığı telefon görüşmesinde ise "1 tane gebe vereceğiz. O bebekten 150-200 bin lira ciro yapacak" demesi de kayıtlara yansıdı.

(CEYHAN TORLAK-HUZEYFE ATICI-MEHMET AVŞAR)