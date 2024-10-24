Türkiye TUSAŞ şehitlerine ağlıyor! Acılı baba konuştu: Nasıl kıydılar benim oğluma

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ 'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz (DHA)

TUSAŞ personellerinden şehit olan çalışan Hasan Hüseyin Cambaz'ın baba evi Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.

"OĞLUMA NASIL KIYDILAR?"

Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz, "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma şerefsizler. Şuanda bir şey diyemiyorum. Bunlar şerefsiz. 3 yıldır çalışıyor benim oğlum orada. Oğlum melek gibiydi aramız çok iyiydi. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nasıl kıydılar yavrularıma ve arkadaşlarına. Nasıl girdiler oralara" diye konuştu.