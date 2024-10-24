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Türkiye TUSAŞ şehitlerine ağlıyor! Acılı baba konuştu: Nasıl kıydılar benim oğluma

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenledi. Hain saldırıda 5 kişi şehit oldu. Şehit Hüseyin Canbaz,'ın babası Veli Cambaz, "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma şerefsizler." diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:27 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:50
Türkiye TUSAŞ şehitlerine ağlıyor! Acılı baba konuştu: Nasıl kıydılar benim oğluma

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TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine biri kadın biri erkek terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i taksi şoförü 4'ü TUSAŞ personeli şehit oldu.

Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.

Taksi şoförü Murat Arslan (DHA)Taksi şoförü Murat Arslan (DHA)

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz (DHA)Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz (DHA)

TUSAŞ personellerinden şehit olan çalışan Hasan Hüseyin Cambaz'ın baba evi Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.

"OĞLUMA NASIL KIYDILAR?"
Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz, "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma şerefsizler. Şuanda bir şey diyemiyorum. Bunlar şerefsiz. 3 yıldır çalışıyor benim oğlum orada. Oğlum melek gibiydi aramız çok iyiydi. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nasıl kıydılar yavrularıma ve arkadaşlarına. Nasıl girdiler oralara" diye konuştu.

Türkiye TUSAŞ şehitlerine ağlıyor! Acılı baba konuştu: Nasıl kıydılar benim oğluma

Hüseyin Canbaz (DHA)Hüseyin Canbaz (DHA)

TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz 2 yıldır evliydi.

TUSAŞta şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğanın eşi: Şehit olmak istiyorduTUSAŞta şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğanın eşi: Şehit olmak istiyordu
TUSAŞ'ta şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi: "Şehit olmak istiyordu"

"EŞİM KAHRAMANDI"

TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan da konuştu. Erdoğan, 14 ve 5 yaşında 2 kızları olduğunu söyledi.

Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar ErdoğanŞehit Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan

Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu söyleyerek, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman" dedi.

Zahide Güçlü (DHA)Zahide Güçlü (DHA)

Şehitlerden makine mühendisi 37 yaşındaki Zahide Güçlü'nün eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

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