Türkiye TUSAŞ şehitlerine ağlıyor! Acılı baba konuştu: Nasıl kıydılar benim oğluma

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine biri kadın biri erkek terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i taksi şoförü 4'ü TUSAŞ personeli şehit oldu.
Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.
TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine biri kadın biri erkek terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i taksi şoförü 4'ü TUSAŞ personeli şehit oldu.
Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu.
Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
TUSAŞ personellerinden şehit olan çalışan Hasan Hüseyin Cambaz'ın baba evi Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.
"OĞLUMA NASIL KIYDILAR?"
Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz, "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma şerefsizler. Şuanda bir şey diyemiyorum. Bunlar şerefsiz. 3 yıldır çalışıyor benim oğlum orada. Oğlum melek gibiydi aramız çok iyiydi. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nasıl kıydılar yavrularıma ve arkadaşlarına. Nasıl girdiler oralara" diye konuştu.
TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz 2 yıldır evliydi.
"EŞİM KAHRAMANDI"
TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan da konuştu. Erdoğan, 14 ve 5 yaşında 2 kızları olduğunu söyledi.
Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu söyleyerek, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman" dedi.
Şehitlerden makine mühendisi 37 yaşındaki Zahide Güçlü'nün eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.