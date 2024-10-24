Bilim insanlarının yeni keşfi: Bu mekanik eller düşünce gücüyle hareket edebiliyor

Alman nörobilimciler Rhesus maymunları üzerinde yaptıkları araştırmada düşünce gücüyle hareket eden protez eller geliştirdi. Bu buluş felçli bireyler için büyük bir umut sunuyor ve nöro-protezlerin ince motor becerilerini geliştirme potansiyeli taşıyor. Bilim insanları bu teknolojinin sağlık alanında devrim yaratabileceğine inanıyor. İşte o teknoloji hakkında önemli detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Felçli hastalar için umut taşıyor
Alman nörobilimciler, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) kullanarak protez ellerin düşünce gücüyle daha hassas bir şekilde hareket ettirilmesini sağlayan yeni bir eğitim protokolü geliştirdi. Araştırmalar Rhesus maymunları üzerinde gerçekleştirildi ve sonuçlar beyin sinyalleriyle protez ellerin fiziksel müdahale olmaksızın kontrol edilebileceğini ortaya koydu. Bu buluş felçli hastalar için umut ışığı sunuyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Beyin sinyalleri ile hareket ediyor
Araştırmacılar, beynin el pozisyonlarını kontrol eden sinyallerin el hareketlerinin hızını kontrol edenlerden daha kritik olduğunu keşfetti. Bu bilgi nöro-protezlerin ince motor becerilerini iyileştirmek için önemli bir adım teşkil ediyor. Deneyler sırasında maymunlara sanal bir ortamda avatar ellerini kontrol etme yeteneği kazandırıldı ve zamanla sadece beyin sinyalleriyle sanal eli hareket ettirmeyi başardılar.