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Bilim insanlarının yeni keşfi: Bu mekanik eller düşünce gücüyle hareket edebiliyor

Alman nörobilimciler beyin-bilgisayar arayüzleriyle protez ellerin düşünce gücüyle hareket ettirilmesini sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu buluş özellikle felçli hastalar için büyük bir umut sunuyor. Peki Alman bilim insanlarının yeni keşfinin detayları ne? İşte habere ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:08 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:10
Bilim insanlarının yeni keşfi: Bu mekanik eller düşünce gücüyle hareket edebiliyor

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Alman nörobilimciler Rhesus maymunları üzerinde yaptıkları araştırmada düşünce gücüyle hareket eden protez eller geliştirdi. Bu buluş felçli bireyler için büyük bir umut sunuyor ve nöro-protezlerin ince motor becerilerini geliştirme potansiyeli taşıyor. Bilim insanları bu teknolojinin sağlık alanında devrim yaratabileceğine inanıyor. İşte o teknoloji hakkında önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Felçli hastalar için umut taşıyor

Alman nörobilimciler, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) kullanarak protez ellerin düşünce gücüyle daha hassas bir şekilde hareket ettirilmesini sağlayan yeni bir eğitim protokolü geliştirdi. Araştırmalar Rhesus maymunları üzerinde gerçekleştirildi ve sonuçlar beyin sinyalleriyle protez ellerin fiziksel müdahale olmaksızın kontrol edilebileceğini ortaya koydu. Bu buluş felçli hastalar için umut ışığı sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beyin sinyalleri ile hareket ediyor

Araştırmacılar, beynin el pozisyonlarını kontrol eden sinyallerin el hareketlerinin hızını kontrol edenlerden daha kritik olduğunu keşfetti. Bu bilgi nöro-protezlerin ince motor becerilerini iyileştirmek için önemli bir adım teşkil ediyor. Deneyler sırasında maymunlara sanal bir ortamda avatar ellerini kontrol etme yeteneği kazandırıldı ve zamanla sadece beyin sinyalleriyle sanal eli hareket ettirmeyi başardılar.

Bilim insanlarının yeni keşfi: Bu mekanik eller düşünce gücüyle hareket edebiliyor

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sağlık alanında devrim yaratabilir

Bu çalışma beyin sinyallerinin daha doğru bir şekilde analiz edilmesi ve nöro-protezlerin günlük yaşamda etkin kullanılabilirliği açısından büyük bir öneme sahip. Araştırmanın sonuçları, ALS gibi kas hareketlerini etkileyen hastalıklara sahip bireylerin yaşam kalitesini artıracak teknolojik gelişmelerin önünü açabilir. Bilim insanları bu buluşun gelecekte sağlık alanında devrim niteliğinde değişiklikler yaratabileceğine inanıyor.

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