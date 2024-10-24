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TUSAŞ'ta şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi: "Şehit olmak istiyordu"

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Benim eşim kahraman" dedi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:40
TUSAŞ’ta şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi: Şehit olmak istiyordu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında 4 TUSAŞ personeli ile taksi şoförü şehit oldu.

ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şehitlerin otopsi işlemleri Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nda sürüyor. Şehitlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde işlemlerin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Bazı şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan (DHA)TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan (DHA)

ŞEHİT OLAMAZSIN DEDİM ANKARA'DA ŞEHİT OLDU
TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan, 14 ve 5 yaşında 2 kızları olduğunu söyledi.

TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan ve ailesi (DHA)TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan ve ailesi (DHA)

Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu söyleyerek, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman" dedi.

TUSAŞ’ta şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi: Şehit olmak istiyordu

TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan ve ailesi (DHA)TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan ve ailesi (DHA)

Atakan Şahin Erdoğan ile makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz ikindi, taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi ise öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

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