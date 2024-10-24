TUSAŞ'ta şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın eşi: "Şehit olmak istiyordu"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında 4 TUSAŞ personeli ile taksi şoförü şehit oldu.
ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şehitlerin otopsi işlemleri Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nda sürüyor. Şehitlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde işlemlerin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Bazı şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.
TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan (DHA)
ŞEHİT OLAMAZSIN DEDİM ANKARA'DA ŞEHİT OLDU
TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan, 14 ve 5 yaşında 2 kızları olduğunu söyledi.
TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan ve ailesi (DHA)
Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu söyleyerek, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman" dedi.