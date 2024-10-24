Narin Güran cinayetinde gözler ilk duruşmaya çevrildi

Diyarbakır'da Narin Güran 21 Ağustos'ta sırra kadem bastı. 8 Eylül'de evinin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşıldı. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak iddianame cinayetin kimlerce nasıl ve nerede işlendiğine önemli ölçüde ışık tutarken iki sorunun yanıtının net olmadığı anlaşıldı: Narin'i neden öldürdüler? Narin'i kim boğdu? Türkiye bu soruların yanıtını merak ederken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

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