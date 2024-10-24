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Köleli sapık partiye polis baskını!

Beyoğlu’nda düzenlenen bir partide kafesin içine konulan kadına kırbaçla vurulduğu ortaya çıktı. Gece kulübünü basan polis, 32 kişiyi gözaltına aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Köleli sapık partiye polis baskını!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği belirledi. Tolga T. ve Laden S.'nin organize ettiği partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. Ekipler, Beyoğlu'ndaki gece kulübüne baskın düzenlendi. Polis ekipleri bir kadını demir kafesten çıkarırken, köle durumundaki bir kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.

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