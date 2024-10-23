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Tehdide boyun eğmeyen Savcı Yavuz Engin: Vazifeyi yerine getirdik

Tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçeli haliyle izlerken görüntülenen Savcı Yavuz Engin, büyük takdir topladı. Engin, bu ilgiye verdiği yanıtta ”Türk Devleti’nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz. Teşekkürler” dedi...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Tehdide boyun eğmeyen Savcı Yavuz Engin: Vazifeyi yerine getirdik

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Yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan her detay Türkiye'nin kanını dondururken yürüttüğü soruşturma ile çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin de kamuoyundan büyük takdir görüyor. Yürüttüğü soruşturmanın kapatılması için çete lideri Mustafa Kemal Zengin'in "Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla. O zaman sana kimse dokunamaz" sözleri üzerine adliye girişinde savcının çekilen fotoğrafı büyük takdir topladı. Savcı Engin'in Mustafa Kemal Zengin ile aynı kareye bu şekilde girmesi de 'işte çetecinin istediği fotoğraf ama biraz farklı" yorumlarına neden oldu.
Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu kare ile birlikte hakkında övgü dolu paylaşımlar yapılan Savcı Yavuz Engin, dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Engin, makamında çektirdiği fotoğrafı ile yaptığı paylaşımına şu notu düştü:
"Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; 'Türk Devleti'nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz."

SELEN HEMŞİRE DE AYNI ÇETENİN KURBANI
Fezlekeye giren telefon kayıtlarında, hemşire Selen Bilgin'in, 6 ay önce Özel Birinci Hastanesi'nde ameliyat öncesi anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli olarak ifadesi alınan doktor Fatih Akın'ın ismi de yer aldı.

DNA'LARI DA MI ÇALIYORLARDI?
Yenidoğan çetesinin bebek ölümleri ve bebekler üzerinden kazanç sağlamanın dışında DNA hırsızı da olabilecekleri iddia ediliyor. Çetenin bebeklerden aldıkları örneklerle DNA analizi yaptıkları ve topladıkları bilgileri yurt dışına sattıkları da konuşulanlar arasında.

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