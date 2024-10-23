Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor! Mahkemeye zorla getirilecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs Çarşamba tarihinde şarkıcı Kalben'in evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Belirlenen ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mayıs Çarşamba tarihinde şarkıcı Kalben'in evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Belirlenen ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Kalben, savcılıktaki işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Ancak Kalben'in başı dertten tanık olduğu bir olay yüzünden yine derde girdi.
Olay geçtiğimiz 14 Şubat tarihinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana geldi. 36 yaşındaki Pamela Brıngıno ile işletmeci Alper E., 2020 yılında sevgili olmaya başladı. İkili arasında başlayan aşk Alper E.'nin sahibi olduğu 'Alisler Yurdu' isimli yoga kampında meydana geldi ancak iddialara göre genç kadın işletmeci sevgilisi tarafından sürekli darp ediliyordu.
Pamela Brıngıno son olarak geçtiğimiz Şubat ayınca erkek arkadaşı ile yaşadığı tartışma sonrası yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonrası yaralandı.
KALBEN'DEN YARDIM İSTEDİ
Genç kadını tüfekle öldüreceğini söyleyen Alper E., Pamela'yı yoga kampında alıkoydu. Bir fırsatını bularak kaçan genç kadın Yalova'nı Armutlu ilçesine giderek arkadaşı olan şarkıcı Kalben'i arayarak yardım talebinde bulundu.
Arkadaşının durumunu öğrenen ünlü şarkıcı Armutlu ilçesine gelerek Pamela Brıngıno'yu en yakın hastaneye götürerek tedavi altına aldırdı.
ZORLA GETİRİLECEK
Günaydın'ın haberine göre; Yaşadığı saldırının ardından darp raporlarıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunan Brıngıno, erkek arkadaşının kendisini yıllardır darp ettiğini, ölüm korkusu nedeniyle şikayette bulunamadığını son olarak başına tüfek doğrultarak ölüm tehdidinde bulunduğunu ifade etti.
Şikayet sonrası savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Alper E., hakkında, 'Basit Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında toplamda 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Gemlik Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada şarkıcı Kalben tanık olarak mahkemeye çağırıldı.
İlk çağrıya konseri olduğu gerekçesiyle katılmayan ünlü şarkıcı hakkında mahkeme tarafında zorla getirme kararı çıkarıldığı ortaya çıktı.