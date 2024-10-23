Şarkıcı Kalben’in başı dertten kurtulmuyor! Mahkemeye zorla getirilecek

Şiddet mağduru genç kadın

SEVGİLİSİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Ancak Kalben'in başı dertten tanık olduğu bir olay yüzünden yine derde girdi.

Olay geçtiğimiz 14 Şubat tarihinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana geldi. 36 yaşındaki Pamela Brıngıno ile işletmeci Alper E., 2020 yılında sevgili olmaya başladı. İkili arasında başlayan aşk Alper E.'nin sahibi olduğu 'Alisler Yurdu' isimli yoga kampında meydana geldi ancak iddialara göre genç kadın işletmeci sevgilisi tarafından sürekli darp ediliyordu.