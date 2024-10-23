Milli voleybolcu İlke Naz Hoş’a büyük şok! Babası aracına ve iş yerine taşla saldırdı

Mersin Tarsus'ta doğuştan sol eli olmayan ampute milli voleybolcu İlke Naz Hoş (20), önceki akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde kabus yaşadı. Hoş, annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu babası O. Hoş'un saldırısına uğradı. Otomobile zarar veren O. Hoş, daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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