Tekirdağ’da korkunç kaza: İş makinesine çarpan otomobil alev aldı

Tekirdağ'da korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobil iş makinesine arkadan çarptı: Ergene ilçesin'de, Cenker Varnalı'nın (21) kullandığı otomobil, önceki gece D-100 karayolunun Ulaş Mahallesi mevkiinde, önünde giden Ö.A.'nün (39) kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobil, alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri otomobildeki yangın söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Cenker Varnalı ile yanındaki Kadir Güler (26), Emre Ağır (21), Serhat Tünüs (21) ve Deniz Yalnız'ın (19) yaşamını yitirdiği belirlendi.

"AKOL ALMIŞLAR"

Kazada hafif yaralanan iş makinesi sürücüsü Ö.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavi aftına alındı. Tedavinin ardından jandarma ekipleri, iş makinesi sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, kazada ölen 5 arkadaşın gece otomobille gezmeye çıkıp alkol aldıkları belirledi. Otomobilde de ayrıca içki şişeleri bulduğu öğrenildi.

Hasan ÇAKMAK-Ahmet TEMELCİ