PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Tekirdağ'da korkunç kaza: İş makinesine çarpan otomobil alev aldı

Tekirdağ’da arkadaş grubu, alkol aldıktan sonra otomobil ile gezmeye çıktı. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, önünde giden iş makinesine çarptı. Sonra alev aldı. 5 gençte yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Tekirdağ’da korkunç kaza: İş makinesine çarpan otomobil alev aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tekirdağ'da korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobil iş makinesine arkadan çarptı: Ergene ilçesin'de, Cenker Varnalı'nın (21) kullandığı otomobil, önceki gece D-100 karayolunun Ulaş Mahallesi mevkiinde, önünde giden Ö.A.'nün (39) kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobil, alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri otomobildeki yangın söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Cenker Varnalı ile yanındaki Kadir Güler (26), Emre Ağır (21), Serhat Tünüs (21) ve Deniz Yalnız'ın (19) yaşamını yitirdiği belirlendi.

"AKOL ALMIŞLAR"
Kazada hafif yaralanan iş makinesi sürücüsü Ö.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavi aftına alındı. Tedavinin ardından jandarma ekipleri, iş makinesi sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, kazada ölen 5 arkadaşın gece otomobille gezmeye çıkıp alkol aldıkları belirledi. Otomobilde de ayrıca içki şişeleri bulduğu öğrenildi.
Hasan ÇAKMAK-Ahmet TEMELCİ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manşet manşet kirli birliktelik! Kandırılmadık diyen fondaş Cumhuriyet’in FETÖ dosyası
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’a müebbet talebi
Vakıf Katılım Bankası
Emeklilikte köklü değişiklik yok! Bakan Işıkhan merak edilen sorulara yanıt verdi I Çalışanlar ve emeklilerle ilgili hangi mesajlar geldi?
Camia isyan ediyor! Jose Mourinho ile Fenerbahçe’nin tüm istatistikleri dibe çakıldı
Kremlin duyurdu! Kritik Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinin tarihi belli oldu
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in çiftliğine FETÖ mensupları akın etti! Kim bu bahçedeki kamuflajlı adam?
Alman Zeit’tan iblis Gülen’i aklama operasyonu! Habere taziye köşesi eklediler: Yorumlara bak FETÖ’cüleri gör
Sözler Köşkü hesabından mide bulandıran paylaşım: Geberen FETÖ elebaşı Gülen’e methiyeler dizdiler!
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten mesaj: FETÖ elebaşı Gülen vatansız olarak öldü | Yenidoğan çetesi | İsrail-Filistin
FETÖ elebaşı Gülen geberdi cenaze krizi başladı! Yeğeni Ebuseleme’den kara kutu Cevdet Türkyolun’a sinkaflı küfür: O... evladısınız
Takvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülen’in geberdiği hastanenin izini buldu! İşte iblisin cehennemlik olduğu 251 numaralı oda
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğü hastanenin ABD’deki bir tarikata ait olduğu çıktı!
Dilan Polat ve Sıla Doğu’dan skandal hareket! Gözaltına alınmışlardı: Hakim kararını açıkladı
CIA’den ısmarlama haberlerle FETO’yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı
SON DAKİKA