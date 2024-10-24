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Herkes bu sahile akın ediyor! İstanbulluların yeni göz bebeği: Kadıköy'ü Beşiktaş'ı geçti

İstanbul'un kalabalığından kaçmak için keyifli bir rota arayışındaysanız şimdi bahsedeceğimiz plaj doğru adres olabilir. Tarihi izleriyle bu mekan doğaseverleri kendine çekiyor. Peki İstanbulluların yeni gözdesi olan bu plaj hangisi? Herkesin akın ettiği plaja nasıl gidilir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:01 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:01
Herkes bu sahile akın ediyor! İstanbulluların yeni göz bebeği: Kadıköy’ü Beşiktaş’ı geçti

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İstanbul'un kalabalık ve hareketli yaşamından bir adım uzaklaşmak isteyenler için Maltepe'de saklı bir cennetten söz edeceğiz sizlere. Ferah ve huzurlu atmosferi ile bu plaj İstanbul'un en özel sahillerinden biri olarak dikkat çekiyor. İşte habere ilişkin detaylar...

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Ailelerin ve gençlerin buluşma noktası

Maltepe'de konumlanan Süreyya Plajı İstanbul'un kıyı şeridinin en gözde ve tarihi mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Adını 1930'lu yıllarda bu bölgeye katkıda bulunan Süreyya İlmen Paşa'dan alan plaj geçmişten günümüze birçok kez yenilendi. Son yıllarda yapılan çalışmalar burayı hem ailelerin hem de gençlerin gözde bir buluşma noktası haline getirmiştir.

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Doğaseverler için adeta bir cennet

Doğaseverler için adeta bir cennet olan Süreyya Plajı sunduğu uzun yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Geniş yeşil alanları, keyifli parkları ve sahil boyunca sıralanan restoranlarıyla dinlenmek ve eğlenmek isteyenler için mükemmel koşullara sahip. İstanbul'un koşturmacasından kaçmak isteyenler için deniz esintisi eşliğinde huzurlu bir gün vaat eden bu plaj şehrin stresinden uzaklaşmak için de oldukça ideal.

Herkes bu sahile akın ediyor! İstanbulluların yeni göz bebeği: Kadıköy’ü Beşiktaş’ı geçti

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Kadıköy'ü Beşiktaş'ı geçti

Plajın simgelerinden biri olan Bakireler Anıtı, 1953 yılında deniz içine inşa edilmiştir. Altı sütun üzerinde yükselen kubbesi ve ortasındaki Venüs heykeli ile dikkat çeken anıtın zamanla yapılan dolgu çalışmaları sonucu bir kısmı toprak altında kalmıştır. Ancak günümüzde koruma projeleri kapsamında yeni bir konuma taşınarak yeniden hayat buldu ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Süreyya Plajı İstanbul'un karmaşasından kaçmak ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Kadıköy ve Beşiktaş gibi uğrak sahil rotaları dışında yeni yerler arayanlar burayı sıklıkla tercih ediyor. Temiz denizi, huzurlu atmosferi ve tarihi dokusuyla burası İstanbul'un saklı güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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