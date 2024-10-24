Herkes bu sahile akın ediyor! İstanbulluların yeni göz bebeği: Kadıköy’ü Beşiktaş’ı geçti

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İstanbul'un kalabalık ve hareketli yaşamından bir adım uzaklaşmak isteyenler için Maltepe'de saklı bir cennetten söz edeceğiz sizlere. Ferah ve huzurlu atmosferi ile bu plaj İstanbul'un en özel sahillerinden biri olarak dikkat çekiyor. İşte habere ilişkin detaylar...

Takvim Foto Arşiv Ailelerin ve gençlerin buluşma noktası Maltepe'de konumlanan Süreyya Plajı İstanbul'un kıyı şeridinin en gözde ve tarihi mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Adını 1930'lu yıllarda bu bölgeye katkıda bulunan Süreyya İlmen Paşa'dan alan plaj geçmişten günümüze birçok kez yenilendi. Son yıllarda yapılan çalışmalar burayı hem ailelerin hem de gençlerin gözde bir buluşma noktası haline getirmiştir.