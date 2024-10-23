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Bu kanser türü çok sinsi! Yemek yerken böyle ortaya çıkıyor

Kanser, modern tıbbın sunduğu gelişmiş tedavi yöntemleriyle mücadele edilebilen bir hastalık olsa da, başarıyı belirleyen en kritik etkenlerin başında erken teşhis geliyor. Ancak birçok kanser türü, ilk evrelerde belirgin belirtiler göstermeyebilir. Hastaların farkında olmadan göz ardı ettiği bazı belirtiler, hastalığın erken safhada teşhis edilmesini zorlaştırıyor.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:58 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:26
Bu kanser türü çok sinsi! Yemek yerken böyle ortaya çıkıyor

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Kanser, modern tıbbın gelişen olanaklarıyla birçok türüyle mücadele edilebilen bir hastalık olmasına rağmen, erken teşhis tedavi başarısında en kritik unsurların başında geliyor. Kanserin erken evrelerde fark edilmesi, tedaviye yanıt verme oranlarını önemli ölçüde artırıyor. Ancak pek çok kanser türü, ilk aşamalarında belirgin semptomlar göstermediği için hastalar bu belirtileri sıklıkla gözden kaçırabiliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

ERKEN TEŞHİS TEDAVİNİN BAŞARISINI ARTIRIYOR

Kanserin erken evrelerde teşhis edilmesi, tedavi sürecini doğrudan etkiler ve olumlu sonuç alma şansını artırır. Ancak birçok kanser türü, ilk dönemlerinde belirgin semptomlar vermez. Uzmanlar, genel olarak gözden kaçırılmaması gereken bazı belirtileri şöyle sıralıyor:

Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Sebepsiz öksürük ve uzun süren solunum problemleri

Ani kilo kaybı

Cilt altında fark edilen şişlikler

Journal of Gastrointestinal Surgery dergisinde yayımlanan bir araştırmada (Di Pardo, Bronson, Diggs, Hunter ve Dolan, 2016), bu tür semptomların erken teşhis ve tedavi açısından kritik önemde olduğu vurgulanmaktadır.

YEMEK BORUSU KANSERİ

Yemek yerken gözden kaçan önemli belirtilerden biri, yutma güçlüğü ve sürekli tokluk hissi olabilir. Özellikle yemek borusu kanserinde bu tip semptomlar sıkça görülür. Dünyada en yaygın sekizinci kanser türü olan yemek borusu kanseri, kanserle ilişkili ölümler arasında altıncı sırada yer alır. Uzmanlar, bu tip belirtileri fark eden kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurmalarını öneriyor.

Bu kanser türü çok sinsi! Yemek yerken böyle ortaya çıkıyor

Yemek Borusu Kanseri Belirtileri

Yutma güçlüğü (Disfaji): Katı gıdaları yutmakta zorlanma, ilerleyen evrelerde sıvı tüketiminde bile sıkıntı yaşanması.

Göğüs veya boğazda yanma hissi: Yemek borusunun iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Sürekli öksürük ve ses kısıklığı: Kanserin çevredeki dokulara baskı yapması sonucu oluşabilir.

Kilo kaybı: İştahsızlık ve yutma zorluğu nedeniyle beklenmedik şekilde kilo verme.

Mide ekşimesi: Uzun süredir devam eden mide yanması ve reflü şikayetleri.

Kan kusma veya dışkıda kan görülmesi: İleri evrelerde ortaya çıkabilecek ciddi belirtilerden biridir.

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