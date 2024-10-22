Yeni araştırma: Bunu yapmak kalori yakımını 2 katına çıkarıyor

10 ila 30 saniyelik molalarla yapılan yürüyüşlerin veya merdiven çıkma aktivitelerinin, aynı mesafenin kesintisiz kat edilmesine göre %20 ila %60 oranında daha fazla oksijen harcattığı tespit edildi.

Araştırmacılar, bu artışın arkasındaki temel mekanizmayı şöyle açıkladı: Her yürüyüşe başlandığında vücut yüksek miktarda oksijen kullanır, ancak harekete devam ettikçe metabolizma verimli hale gelir ve enerji tüketimi düşer. Aralıklı yürüyüşte ise her moladan sonra bu başlangıç süreci yeniden devreye girer ve enerji tüketimi sürekli olarak yüksek kalır.