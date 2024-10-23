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Ailesini uykularında katletti! Şizofren gençten kan donduran sözler: Gereken yapılacak

Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Serdar Aydın, 61 yaşındaki annesi Minteha, 63 yaşındaki babası İlyas Aydın'ı ve 80 yaşındaki anneannesi Ülfet Köse'yi uykularında katletti. Kan donduran olayın ardından tutuklanan cani evladın ifadesi dehşete düşürdü.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:27 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:36
Ailesini uykularında katletti! Şizofren gençten kan donduran sözler: Gereken yapılacak

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Korkunç olay, 22 Ekim'de saat 04.30 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı olan Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi.


Şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen Serdar Aydın, iddiaya göre gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'yi başlarından tabanca ile vurdu.

Olay yerinden görüntüler (Fotoğraf: AA)Olay yerinden görüntüler (Fotoğraf: AA)

KENDİNİ İHBAR ETTİ
Daha sonra Serdar Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi.

ANNESİ İLE ANNEANNESİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile annesi Ülfet Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cani evladın 61 yaşındaki annesi Minteha (Fotoğraf:DHA )Cani evladın 61 yaşındaki annesi Minteha (Fotoğraf:DHA )



Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, Serdar Aydın'ı gözaltına aldı. Mintaha Aydın ve annesi Ülfet Köse'nin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ailesini uykularında katletti! Şizofren gençten kan donduran sözler: Gereken yapılacak

Cani evladın 80 yaşındaki anneannesi Ülfet Köse (Fotoğraf:DHA)Cani evladın 80 yaşındaki anneannesi Ülfet Köse (Fotoğraf:DHA)



"KANLAR İÇİNDE YATIYORLARDI"
Katil zanlısı Serdar Aydın, emniyetteki ifadesinde, "Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedim" dediği belirtildi.

'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen Serdar Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, "Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak. Ben cezaevine girersem eğer" dedi.

Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Serdar Aydın. (Fotoğraf: DHA)Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Serdar Aydın. (Fotoğraf: DHA)



BABA ÖLDÜ OĞLU TUTUKLANDI
Katil zanlısı Serdar Aydın'ın uykusunda tabancayla başından vurarak ağır yaraladığı babası İlyas Aydın'da tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ölü sayısının 3'e yükseldiği olayda cinayet şüphelisi Serdar Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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