Ailesini uykularında katletti! Şizofren gençten kan donduran sözler: Gereken yapılacak

Cani evladın 80 yaşındaki anneannesi Ülfet Köse (Fotoğraf:DHA)





"KANLAR İÇİNDE YATIYORLARDI"

Katil zanlısı Serdar Aydın, emniyetteki ifadesinde, "Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedim" dediği belirtildi.



'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen Serdar Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, "Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak. Ben cezaevine girersem eğer" dedi.