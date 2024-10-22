Kocaeli’de kargo dolandırıcılarına operasyon: 8 kişi tutuklandı

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Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sattıkları ürünlerin kargoda kaybolduğu yönünde Türkiye'nin birçok yerinden şikayetçi olan 23 kişinin, kargoya verdikleri ürünlerin aynı çete tarafından çalındığını tespit etti.

Ekiplerin çalışmalarında, çete üyelerinin internet üzerinden değerli ürünleri satan kişilerle irtibata geçerek kapora karşılığında ürünleri Kocaeli'deki bir tanıdıklarına göndermelerini sağladıkları, ardından kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtarak alıcıdan kargo takip numarasını öğrenmek suretiyle ürünleri çaldıkları belirlendi. 23 KİŞİ DOLANDIRILDI Bu yöntem ile çete 23 kişiyi toplamda 2 milyon 100 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Çalışma kapsamında yapılan ara operasyonlarda yakalanan 3 kişi tutuklandı.