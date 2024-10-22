SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Babası tarafından saldırıya uğramıştı! İlke Naz Hoş'un suç duyurusunda bulunduğu babası tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde O.H. (49), maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu ampute milli voleybolcu kızı İlke Naz Hoş'un (20) iş yerine ve otomobiline saldırıp, zarar verdi. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, İlke Naz Hoş, kendisine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası, suç duyurusunun ardından tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 23:31 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 00:01
Babası tarafından saldırıya uğramıştı! İlke Naz Hoş’un suç duyurusunda bulunduğu babası tutuklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

İlke Naz Hoş. (İHA)İlke Naz Hoş. (İHA)

Sol elinden ampute İlke Naz Hoş, annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu babası O.H.'nin saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.

İlke Naz Hoş'un babasının saldırı anı. (Ekran Görüntüsü)İlke Naz Hoş'un babasının saldırı anı. (Ekran Görüntüsü)

Otomobile zarar veren O.H., daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Babası tarafından saldırıya uğramıştı! İlke Naz Hoş’un suç duyurusunda bulunduğu babası tutuklandı

İlke Naz Hoş'un babası O.H. (Ekran Görüntüsü)İlke Naz Hoş'un babası O.H. (Ekran Görüntüsü)

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"
İlke Naz Hoş, bugün de savcılığa giderek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Hoş, "Akşam önümü kesip aracımı tekmeledi. Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun" dedi.

İlke Naz Hoş. (İHA)İlke Naz Hoş. (İHA)

BABA TUTUKLANDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde Oktay Hoş (49) maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu, aracına ve işyerine zarar verdiği ampute milli voleybolcu kızı İlke Naz Hoş'un (20) suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Hoş, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kendisine şiddet uygulayan babası hakkında suç duyurusunda bulundu!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
Türk Telekom
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgeleri kim sızdırdı?
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
DEM Parti ve CHP’den Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMM’dir
Okan Buruk’tan o yıldıza kesik! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin terör bitti desin
CANLI | Tel Aviv’de OHAL! İşgalci İsrail saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Gazze ve Lübnan’da katliam sürüyor!
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Umut Hakkı’nı kullanabilir mi?
SON DAKİKA