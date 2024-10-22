Babası tarafından saldırıya uğramıştı! İlke Naz Hoş’un suç duyurusunda bulunduğu babası tutuklandı

Sol elinden ampute İlke Naz Hoş , annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu babası O.H.'nin saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.

İlke Naz Hoş'un babasının saldırı anı. (Ekran Görüntüsü)

Otomobile zarar veren O.H., daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.