Hava sıcaklığı eksilere düşen Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı!

Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)

Kar sürprizine yakalandığını belirten Hakan Zanyar Aykut, "Zaten günlerdir havalar çok soğuk olmaya başlamıştı, bu akşam da sürpriz bir şekilde kar yağışı da başladı. Aslında erken geldi kışımız çünkü kasımda beklediğimiz kar ama yine geldi. Bakalım nasıl geçecek" dedi.