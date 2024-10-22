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Hava sıcaklığı eksilere düşen Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı!

Son iki aydır soğuk havaların etkisi altında kalan Yüksekova'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 05:46 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 05:46
Hava sıcaklığı eksilere düşen Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı!

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Yüksekova'da son iki ayda başlayan soğuk havalar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)

Hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle sabah saatlerinde ilçenin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları beyaza bürünürken, akşam saatlerinde kar yağışı etkisini merkezde göstermeye başladı.

Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artarak her yeri beyaza bürüdü. İlçenin Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi'nde kar yağışının olması kartpostallık manzaralar oluştururken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

Hava sıcaklığı eksilere düşen Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı!

Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)

Kar sürprizine yakalandığını belirten Hakan Zanyar Aykut, "Zaten günlerdir havalar çok soğuk olmaya başlamıştı, bu akşam da sürpriz bir şekilde kar yağışı da başladı. Aslında erken geldi kışımız çünkü kasımda beklediğimiz kar ama yine geldi. Bakalım nasıl geçecek" dedi.

Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)Yüksekova'ya kış erken geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı. (İHA)

Öte yandan, ekipler yaşanacak olumsuz durumlar için hazırda bekliyor.

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