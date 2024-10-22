Adana’da helikopter destekli operasyon: 9 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Yağma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu' suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti harekete geçti.

Adana'da suçlulara helikopter destekli operasyon (DHA)

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 17 ekip ile belirlenen adreslere baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.