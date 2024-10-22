PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Gebze'de patlama! 1 ölü, 7 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada moloz yığınlarının altında kalan ve ağır yaralanan Günay Ergen (65), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 7 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:15 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:56
Gebze’de patlama! 1 ölü, 7 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 866 Sokak'taki, 5 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 11.30 sıralarında doğal gaz kaynaklı patlama oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde patlama meydana geldi. Fotoğraf: İHAKocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde patlama meydana geldi. Fotoğraf: İHA



Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti

Çok sayıda yaralı var. (Fotoğraf: İHA)Çok sayıda yaralı var. (Fotoğraf: İHA)

1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI!

Binada büyük hasar meydana geldi. Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Olayın yaşandığı binanın karşısındaki 3 katlı evin bahçesinde olan ve üzerine düşen beton parçaları nedeniyle ağır yaralanan Günay Ergen (65), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gebze’de patlama! 1 ölü, 7 yaralı

Patlamada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Günay Ergen (İHA)Patlamada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Günay Ergen (İHA)

Ergen'in cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar zarar gördü. Fotoğraf:İHAPatlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar zarar gördü. Fotoğraf:İHA

3 BİNA VE 6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç ise hasar gördü.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, doğal gaz firması ekipleri ve ilgili tüm kurumların ivedilikle sevk edildiğini belirtti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu aktaran Vali Aktaş, "Olayda yaralanan biri ağır 8 kişinin hastanelere intikali hızlı bir şekilde sağlandı ve tedavileri devam ediyor." dedi.

Aktaş, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit (DHA)Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit (DHA)

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı binanın yeni bir yapı olduğunu, doğal gaz kullanıldığını söyledi.

Teknik incelemenin henüz tamamlanmadığını dile getiren Özyiğit, yaralıların içerisinde kısmi tedavisini görüp taburcu olanların bulunduğunu kaydetti. Özyiğit, binada ikamet eden kişilerle ilgili tek tek çalışma yapıldığını, bina yöneticisini de dinlediklerini belirtti.

Yaralıların hepsinin aynı binada olmadığını aktaran Özyiğit, "Binadaki şiddetli patlama nedeniyle duvar parçalanıyor, karşı binayı etkiliyor. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan. 2 binada daha hasar var. Arabalarda da var." ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur BüyükgözGebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise ilk andan itibaren belediye olarak tüm ekipleriyle olay yerinde olduklarını vurgulayarak, teknik incelemelerin devam ettiğini, ilerleyen saatlerde daha sağlıklı bilgi paylaşacaklarını ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgeleri kim sızdırdı?
Vakıf Katılım Bankası
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
DEM Parti ve CHP’den Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMM’dir
Okan Buruk’tan o yıldıza kesik! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin terör bitti desin
CANLI | Tel Aviv’de OHAL: Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu! Blinken İsrail’e indi
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Umut Hakkı’nı kullanabilir mi?
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi | Nedir bu FETÖ?
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yenidoğan çetesi tepkisi: Bu barbarlığı yapanlardan hesap sorulacak
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
SON DAKİKA