Gebze’de patlama! 1 ölü, 7 yaralı

Patlamada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Günay Ergen (İHA) Ergen'in cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar zarar gördü. Fotoğraf:İHA 3 BİNA VE 6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç ise hasar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, doğal gaz firması ekipleri ve ilgili tüm kurumların ivedilikle sevk edildiğini belirtti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu aktaran Vali Aktaş, "Olayda yaralanan biri ağır 8 kişinin hastanelere intikali hızlı bir şekilde sağlandı ve tedavileri devam ediyor." dedi. Aktaş, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit (DHA) Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı binanın yeni bir yapı olduğunu, doğal gaz kullanıldığını söyledi. Teknik incelemenin henüz tamamlanmadığını dile getiren Özyiğit, yaralıların içerisinde kısmi tedavisini görüp taburcu olanların bulunduğunu kaydetti. Özyiğit, binada ikamet eden kişilerle ilgili tek tek çalışma yapıldığını, bina yöneticisini de dinlediklerini belirtti. Yaralıların hepsinin aynı binada olmadığını aktaran Özyiğit, "Binadaki şiddetli patlama nedeniyle duvar parçalanıyor, karşı binayı etkiliyor. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan. 2 binada daha hasar var. Arabalarda da var." ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise ilk andan itibaren belediye olarak tüm ekipleriyle olay yerinde olduklarını vurgulayarak, teknik incelemelerin devam ettiğini, ilerleyen saatlerde daha sağlıklı bilgi paylaşacaklarını ifade etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN