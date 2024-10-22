Antalya’da korkunç olay! Günlerce işkence ettiler! Dişleri söküldü böcek yedirildi! Çalışan kabusu anlattı

15 BİN TL'Yİ ALDI Bir süre sonra Vedat K., iş yeri sahibinden eksik aldığı ücreti istedi. Her seferinde olumsuz dönüş alan Vedat K., birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp İstanbul'a gitti. Vedat K.'ye ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine Vedat K.'nin ağabeyleri aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

Antalya'da darbedilen Vedat K'ye ait görüntüler. (Fotoğraf:DHA)

SANDALYEYE BAĞLANIP DEPOYA KİLİTLEDİ

Vedat K., ağabeylerini dinleyip Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etti. Burada darbedilen Vedat K., A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Vedat K.'nin dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak zorla hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti.



İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Depoda kilitli tuttukları Vedat K.'nin durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, yaralarının iyileşmesini bekledi. Yaraları iyileştiği için elinde kanıt olmayan Vedat K., şikayetçi olamadı. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Vedat K., şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları aldı. İş yerinden kaçıp memleketine dönen Vedat K., burada fotoğrafları kanıt olarak gösterip şikayetçi oldu. İfadeleri alınan şüpheliler, ardından serbest bırakıldı.