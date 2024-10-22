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Adana'dan kahreden haber! 3 çocuk yanarak can verdi

Adana'dan gelen kötü haber yürekleri dağladı. Yüreğir'de yaşayan Suriye uyruklu bir aile çocukları üşümesin diye bir tanesinin yatağının altına ısıtıcı koydu. Isıtıcı yangına sebep oldu. Çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:58 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:58
Adana’dan kahreden haber! 3 çocuk yanarak can verdi

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Adana'nın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Adana'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk öldü. Fotoğraf:DHAAdana'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk öldü. Fotoğraf:DHA

Yüreğir'de yangın faciası: 3 çocuk öldü!


İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da üşümesin diye yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu 3 kardeş öldü. Fotoğraf: DHAAdana'da üşümesin diye yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu 3 kardeş öldü. Fotoğraf: DHA



Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin incelemesinin ardından 3 kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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