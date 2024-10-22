Adana’dan kahreden haber! 3 çocuk yanarak can verdi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da üşümesin diye yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu 3 kardeş öldü. Fotoğraf: DHA





Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.



Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.



Ekiplerin incelemesinin ardından 3 kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.