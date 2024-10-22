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Adana’da kan donduran olay! Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini vurdu

Adana’dan mezarlıkta yaşanan aile katliamının ardından kan donduran bir başka haber geldi. 26 yaşındaki bir şahıs uykudaki annesini, babasını ve anneannesini başından vurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:52 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:59
Adana’da kan donduran olay! Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini vurdu

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Olay, saat 04.30 sıralarında Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi.

Adana'da bir kişi silahla annesini ve anneannesini öldürdü. (Fotoğraf: AA)Adana'da bir kişi silahla annesini ve anneannesini öldürdü. (Fotoğraf: AA)

UYKUDA ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre, şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen S.A., birlikte yaşadığı anne ve babası ile bazı konular nedeniyle tartışıp, aile içi sorunlar yaşamaya başladı.

S.A., gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Aydın'ı başlarından tabanca ile vurdu.

Daha sonra S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurularak yaralı halde oldukları yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. (Fotoğraf:AA)Adana'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, silahla ateş ettiği annesi ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladı. (Fotoğraf:AA)



İLK İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve anneannenin öldüğü belirlendi.

Ağır yaralı baba İlyas Aydın ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, S.A.'yı gözaltına aldı. S.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Adana’da kan donduran olay! Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini vurdu

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve anneannenin öldüğü belirlendi. Fotoğraf: AASağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve anneannenin öldüğü belirlendi. Fotoğraf: AA


Hayatını kaybeden Mintaha Aydın ve annesi Ülfet Aydın'ın cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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