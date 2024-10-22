Adana’da kan donduran olay! Uykudaki annesini, babasını ve anneannesini vurdu

Adana'da bir kişi silahla annesini ve anneannesini öldürdü. (Fotoğraf: AA)

UYKUDA ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen S.A., birlikte yaşadığı anne ve babası ile bazı konular nedeniyle tartışıp, aile içi sorunlar yaşamaya başladı.

S.A., gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Aydın'ı başlarından tabanca ile vurdu.



Daha sonra S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurularak yaralı halde oldukları yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.