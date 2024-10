Şarkıcı Umut Akyürek’in kızı Melek hastaneye yatırıldı

Sanatçı Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Akyürek, geçen gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, kızının kendisine zarar verme ihtimali bulunduğu için kendisini odaya kilitlediğini duyurmuştu. Akyürek, kızının kendisini ya da başka birini öldüreceğinden endişe ettiğini söyleyerek, eşine bıçakla saldırdığını ve kendisini de iki kez darp ettiğini açıklamıştı.

'DEFALARCA POLİS ÇAĞIRDIK'

Akyürek konuya ilişkin açıklamasında, "Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor" diyerek, "Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor" ifadelerini kullanmıştı. Akyürek'in paylaşımının ardından kızı Melek Bal da sosyal medyadan kelepçeli bir fotoğrafını paylaşmış ve kollarındaki faça izleri dikkat çekmişti. Polisin gelmesinin ardından Akyürek'in kızı Melek Bal hastaneye yatırılmıştı.



"HASTANEDE AMA BU ÇÖZÜM DEĞİL"

Ertuğrul, "Melek hastanede. Ama şu an çözüm değil. Rehabilite merkezine ihtiyacı var. Araştırıyoruz. Psikiyatri hastalarıyla yatıyor" açıklamalarında bulundu.



"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tehdit edildiklerini söyleyen Ertuğrul, "Sosyal medyada bot hesaplarından tehdit ediliyoruz. Her türlü sıkıntıyı yaşıyoruz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Sadece kendi adımıza değil tüm gençler için mücadele edeceğiz. Avukatımızla görüştük saldırıları bildireceğiz" ifadelerini kullandı. Ertuğrul, rehabilite merkezlerinin maliyetinin yüksek olduğunu belirtti.