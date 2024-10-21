Tekirdağ’da iş makinesine çarpan araç alev aldı: 5 kişi hayatını kaybetti!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. (AA)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Yapılan inceleme kazada ölenlerin Cenk Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Yunus ve Deniz Yalnız olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.



Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.