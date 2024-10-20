PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Psikolojik sorunları olan şahıs pompalı tüfek ile önce annesini vurdu ardından intihar etti

Kastamonu'da bir kişi önce pompalı tüfek ile annesinin canına kıydı ardından aynı silahla intihar etti. Şahsın uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 02:01 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 02:01
Psikolojik sorunları olan şahıs pompalı tüfek ile önce annesini vurdu ardından intihar etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, annesini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti.

Annesini öldüren kişi intihar etti

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta bulunan apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Ekipler eve giremeyince itfaiye merdiveni ile eve girdi (İHA)Ekipler eve giremeyince itfaiye merdiveni ile eve girdi (İHA)

Eve giden komşular içeriden ses gelmemesi ve kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.

Önce annesini ardından aynı silahla kendisini vurdu (İHA)Önce annesini ardından aynı silahla kendisini vurdu (İHA)

Polisler, anne ve oğlunu tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.
Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede Özkan Gebeşoğlu'nun annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Psikolojik sorunları olan şahıs pompalı tüfek ile önce annesini vurdu ardından intihar etti

Cenazeleri hastane morguna kaldırıldı (İHA)Cenazeleri hastane morguna kaldırıldı (İHA)Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Annesini vurduktan sonra intihar eden Özkan Gebeşoğlu (İHA)Annesini vurduktan sonra intihar eden Özkan Gebeşoğlu (İHA)

Uzun süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Özkan Gebeşoğlu'nun annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP ilk 4 maddeye dokunmaya niyetlendi! Ekrem’in barosunun ağzındaki bakla: Türkiye bölünsün, eşcinsellik ve ateistlik gelsin | Mansur fena girişti
Yenidoğan çetesine ilişkin son dakika açıklaması! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Suistimale izin verilmeyecek
CANLI | İsrail’in İran’a saldırı planı sızdı! Hizbullah karargahı vuruldu: 3 kilit isim hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesinin Bağcılar TRG Hastanesi’ndeki ’ölüm’ üniteleri görüntülendi! Bebeklere burada kıydılar | İşte CİMER’e yapılan ilk ihbar
Büyük ödüle ramak kala! Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik Sergen Yalçın sorusu geceye damga vurdu
Beykent Üniversitesi Hastanesi’nde de çeteleşmişler! PKK’lı Fırat Sarı ile Hayrettin Yıldız’ın konuşmaları ortaya çıktı
Fener’e büyük darbe! Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı
Biri terörist biri asker kaçağı! Yenidoğan çetesindeki hemşireden vahşet itirafı: O hasta ile ilgilenme bırak ölsün
Kartal’ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor’u 2-0 yendi!
Yenidoğan çete lideri Fırat Sarı ile ilgili dehşet veren detaylar! Mağdur ailelerin anlattıkları tüyler ürpertti: Çığlıkları unutamıyorum
Yenidoğan çetesinin HTS kayıtları! Yanlış müdahale ettikleri bebek öldü geç müdahale ettikleri bebek kör oldu: Banka hareketleri fezlekede
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! ’Yenidoğan çetesi’ soruşturması derinleştirildi... Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor
Erdoğan-Scholz zirvesi Almanya’da manşetlerde: Türkiye’ye Eurofighter’ları vermek istiyor
Bebek katili Yenidoğan çetesinin örgütsel şeması ortaya çıktı! Yavrularımızı ölüme nasıl götürdüler?
Şeytanın tabiplerinin tape kayıtları! PKK’lı Fırat Sarı ölen bebekle böyle dalga geçti: Ha ha dedemin fişi | Hayvan gibi ağlıyor
SON DAKİKA