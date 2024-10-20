Psikolojik sorunları olan şahıs pompalı tüfek ile önce annesini vurdu ardından intihar etti

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, annesini pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti. Annesini öldüren kişi intihar etti Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta bulunan apartmanda yaşayan Özkan Gebeşoğlu ve annesi Şaizer Gebeşoğlu'ndan haber alamayan İstanbul'daki yakınları komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Ekipler eve giremeyince itfaiye merdiveni ile eve girdi (İHA) Eve giden komşular içeriden ses gelmemesi ve kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımı ile pencereden eve girdi.