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ABD'den Türkiye'ye bir iade davası gerçekleşti!

Türkiye, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin kararı beklerken Boston’daki mahkemede bir başka Türk vatandaşının daha iade davası görülüyor. Bu kişi 2011’de bir bankanın Güneşli şubesinde 7 müşterisinin 1.8 milyon dolarını zimmetine geçirip ABD kaçan ve nisan ayında yakalanan Ümmühan Derya Dikici. Dikici hakkında 20 yıla kadar hapis isteniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
ABD’den Türkiye’ye bir iade davası gerçekleşti!

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Derya Dikici, ya da iddianamede geçen adıyla Ümmühan Derya Dikici, Türkiye'de bir bankanın Güneşli şubesinde portföy yöneticisi olarak çalışırken 2011'de, hakkındaki zimmete para geçirme suçlaması nedeniyle Türkiye'den kaçtı. Dikici hakkında yaklaşık 1 milyon 800 bin dolar civarında bir parayı 7 müşterisinin hesaplarından kendisi ve yakınlarının hesaplarına aktarmaktan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameye göre, Derya Dikici hakkında 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kayıtlara göre Derya Dikici, çalıştığı bankanın hakkında başlattığı soruşturmayı öğrendiği gün olan 12 Temmuz 2011 günü işe gitmiyor ve aynı gün akşam saat 17:10'a aldığı uçak biletiyle ABD'ye kaçıyor.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ocak 2014'te Dikici'yi ABD'den istedi. Derya Dikici, arama kararına rağmen tam 10 yıl ABD'de polise yakalanmadan yaşamayı başardı. Ancak 024 yılı Nisan ayında ABD emniyet yetkilileri tarafından Boston şehrinin Suffolk bölgesinde yakalanıp hapise konuyor.

CİHANTİMUR EKİBİ
Dikici son olarak 17 Ekim tarihinde hakim karşısına çıktı. Ancak Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade davalarının da savcısı olan Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, Dikici'nin kaçma şüphesi bulunması nedeniyle serbest bırakılmasına karşı çıktı. Son duruşmada Eylem Tok ve Timur Cihantimur davalarının da hakimi olan Hakim Donald Cabell taraflara yazılı son savunmalarını hazırlamak üzere bir haftalık bir süre tanıdığını açıkladı.

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