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Ehliyetsiz sürücü yakalamaya çalışan polis aracı takla attı! 2 polis yaralandı

Çorum'da "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücüyü takibe alan polis ekiplerinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, kaçan ehliyetsiz sürücü diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:34 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 23:35
Ehliyetsiz sürücü yakalamaya çalışan polis aracı takla attı! 2 polis yaralandı

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"Dur" ihtarından kaçan sürücüyü kovalayan polis ekibinin aracı takla attı. Kazada 2 polis yaralandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü ise diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

2 polis yaralandı

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ "DUR" İHTARINA UYMADI!

Polis ekipleri, A.K idaresindeki 06 AY 2134 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü 'dur' ihtarına uymayınca polis ekipleri takibe aldı.

Kaçan sürücüyü kovalayan polis aracı takla attı (DHA)Kaçan sürücüyü kovalayan polis aracı takla attı (DHA)

POLİS ARACI TAKLA ATTI

Kaçan sürücüyü yakalamak isteyen ekiplerin aracı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada polis memurları H.K ve M.U. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekiplerin yanı sıra, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçtaki yaralı 2 polis hastaneye kaldırıldı (DHA)Takla atan araçtaki yaralı 2 polis hastaneye kaldırıldı (DHA)

YARALANAN 2 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Polis aracında sıkışan iki polis memuru araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz sürücü yakalamaya çalışan polis aracı takla attı! 2 polis yaralandı

Polis aracı kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak takla attı (DHA)Polis aracı kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak takla attı (DHA)

Kazanın duyulmasının ardından Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hastaneye giderek, durumları hakkında bilgi aldığı polislere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaçan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı (DHA)Kaçan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı (DHA)

Kazanın ardından ehliyetsiz sürücü A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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