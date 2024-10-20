Ehliyetsiz sürücü yakalamaya çalışan polis aracı takla attı! 2 polis yaralandı

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"Dur" ihtarından kaçan sürücüyü kovalayan polis ekibinin aracı takla attı. Kazada 2 polis yaralandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü ise diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 2 polis yaralandı EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ "DUR" İHTARINA UYMADI! Polis ekipleri, A.K idaresindeki 06 AY 2134 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü 'dur' ihtarına uymayınca polis ekipleri takibe aldı.

Kaçan sürücüyü kovalayan polis aracı takla attı (DHA)



POLİS ARACI TAKLA ATTI



Kaçan sürücüyü yakalamak isteyen ekiplerin aracı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada polis memurları H.K ve M.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekiplerin yanı sıra, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.