Fenomen ’Yunus Hoca’dan kadınlara mide bulanduran tuzak! İddiamade şok eden detaylar: Nişanlım öldü deyip...

Fenomen 'Yunus Hoca'dan kadınlara mide bulanduran tuzak (DHA)



NİŞANLISINI DEPREMDE KAYBETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ



Yunus O.'nun otostopla Türkiye turu yaptığı görüntülere denk gelip kendisini sosyal medyadan takip etmeye başladığını ifade eden H.B. "Daha sonra bana mesaj attı. 'Sayfam spam altında beğeni yapar mısın, yorum yapar mısın?' diye. Ben bazen yorum yapıyordum. Bazen beğeniyordum. Bazen de tepkisiz kalıyordum. Mart ayında benimle bağ kurmaya çalıştı. 'Nerede yaşıyorsun, hangi okul mezunusun, ailen neler yapıyor' gibi bir bağ kurmaya çalıştı. 'Çok iyi birisin sana yardım etmek istiyorum' gibi yaklaşımlarda bulundu. Ben kabul etmedim, 'İstemiyorum' dedim. 'Annem Kur'an kursu hocası, babam imam ben din kültürü öğretmeniyim bizden kimseye zarar gelmez, ben nişanlımı depremde kaybettim' dedi. Kahramanmaraş depreminde kaybettiğini söyledi nişanlısını. İşte bu beni çok etkilemişti. Ben dedim nasıl oldu. 'Düğünümüze çok kısa bir süre kalmıştı nişanlımı kaybettim mesleğimi de yapamıyordum, o yüzden mesleği bırakıp otostopla Türkiye turu yapmaya başladım' dedi. Bu hikayesi beni çok etkilemişti. Sonrasında konuyu paraya getirdi. 'Ben sana yardımcı olmak istiyorum' dedi. 'Nasıl olacak peki bu' dedim. 'Ben yardım istemiyorum ama' dedim. 'Sen çok ısrar ediyorsun' dedim. Sürekli ısrarda bulunuyordu kendisi. Öğrencilere yardım ettiğini söylüyordu kendisi. 'Ben öğrenci değilim' dedim. 'O zaman bağış yaparsın ben bu yardımı sana yapmak istiyorum' dedi. 'Bağış olarak evet olabilir' dedim. Kabul ettim. Dedim ki nasıl olacak. 'Bana para göndereceksin. Ben o parayı benim bir hesabım var orada katlayıp sana geri göndereceğim' dedi. Ben 'Böyle bir şeyi istemiyorum pek bilgim yok' dedim. Bana çeşitli videolar, mesajlar atarak kendisine inandırmaya çalıştı. Ben bir şekilde manipüle olarak inandım. Kendisine kredi çekerek bu parayı gönderdim. Daha sonrasında 24 saat içerisinde bana bu parayı katlayıp geri göndereceğini söyledi. 24 saat dolmak üzereydi sordum parayı gönderecek misin diye sorunca çeşitli hakaretler ederek 'Bekleyemez misin 1 hafta sonra atacağım' diyerek beni oyalamaya çalıştı. Ben kendisine 'Dolandırıcı mısın?' diye soru yönelttiğimde 'Ben dolandırıcı değilim sana iyilik yapmak istiyorum' diyerekten tekrar hakaretlere devam etti. Ben 24 saat bekledim ve sonrasında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" dedi.