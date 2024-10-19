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Bilim insanları açıkladı: insanların köpeklerden beklentileri zaman içerisinde değişti

Bilim insanları, köpeklerin evrimsel sürecinin yeni bir aşamasına girdiğini ve bu değişimin, onların insanlar arasındaki sosyal rollerini nasıl etkilediğini ortaya koydu. Geçmişte avcı, bekçi ve sürü koruyucusu olarak görev yapan köpekler, günümüzde sahiplerine dost ve yoldaş olarak daha fazla önem kazanıyor. Yeni araştırmalar, evcilleştirme sürecinin köpeklerin sosyal becerilerini ve biyolojilerini nasıl yeniden şekillendirdiğine dair ilginç detaylar sunuyor.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 21:41 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 21:41
Bilim insanları açıkladı: insanların köpeklerden beklentileri zaman içerisinde değişti

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Geçmişte köpekler, avlanma, sürü gütme ve evleri koruma gibi görevlerle ön plana çıkarken, günümüzde daha çok sosyal bir yoldaş rolü üstlenmiş durumdalar. Bu değişim, insanların yaşam tarzındaki evrimle paralel ilerliyor. Modern yaşamın hızla değişen dinamikleri, köpeklerin daha sakin, insan merkezli ve sosyal varlıklar haline gelmesine yol açtı. Bilim insanları, bu yeni dönemi "üçüncü evcilleştirme dalgası" olarak adlandırıyor.

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Köpeklerin evcilleştirilmesi süreci, insanlarla kurdukları güçlü bağlarla devam ediyor. Modern yaşamda insanlar, köpekleri daha çok sosyal yoldaş olarak görüyor. Onların sosyal etkileşim becerilerine daha fazla değer veriyor.

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Araştırmalar, evcilleştirmenin köpeklerde oksitosin hormonunun salgılanmasını artırarak bu sosyal becerileri güçlendirdiğini gösteriyor. Oksitosin hormonu, hem insanlar hem de köpekler arasında bağ kurmayı ve sosyal uyum yeteneklerini destekliyor.

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Oksitosin Hormonunun Rolü

Köpeklerin insanlarla kurduğu güçlü sosyal bağlar üzerinde yapılan araştırmalar, bu süreçte önemli bir hormon olan oksitosinin rolünü vurguluyor. İsveç'teki Linköping Üniversitesi'nde 2017'de yürütülen bir çalışmada, köpeklerin sosyal becerilerinde oksitosin hormonunun belirleyici bir faktör olduğu ortaya kondu. Köpeklerin sahipleriyle daha güçlü bağlar kurmaları ve sorun çözme yeteneklerinin gelişmesinde bu hormonun etkili olduğu gözlemlendi.

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60 Köpekle Deney, Yeni Araştırma Neler Gösteriyor?

Yapılan bir deneyde, araştırmacılar 60 golden retriever cinsi köpek üzerinde testler gerçekleştirdi. Köpeklere, açılması imkansız hale getirilen bir kavanozu açma görevi verildi. Deneyin bir aşamasında köpekler oksitosin hormonu içeren bir burun spreyi kullanırken, diğer aşamada nötr bir tuzlu su spreyi uygulandı.

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Oksitosin dozu alan köpeklerin sahiplerinden yardım isteme olasılıkları, tuzlu su spreyi alan köpeklere göre çok daha yüksekti. Bu bulgular, köpeklerin sosyal becerilerinin genetik ve hormonal faktörlerle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.

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Köpeklerin Evrimi Nereye Gidiyor?

Köpekler artık yalnızca işlevsel görevler üstlenen hayvanlar değil, aynı zamanda insanların en yakın arkadaşları olarak konumlanmış durumda. Bu araştırmalar, köpeklerin sadece fiziksel evrimlerinin değil, sosyal ve duygusal evrimlerinin de devam ettiğini gösteriyor. İnsanların sosyal varlıklar haline gelen köpeklere olan talebi arttıkça, bu canlılar daha fazla duygusal bağ kurma yetenekleriyle ön plana çıkacak gibi görünüyor.

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