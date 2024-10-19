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İzmir'de Konak ilçesinde, motosikleti ile seyir halinde olan sürücü Enes G.(21), direksiyon hakimiyetini kaybedince arkasında bulunan Ramazan Özdemir(20) ile beraber yola savruldu. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karataş Tramvay Durağı önünde meydana geldi.

MAKAS ATARAK GEÇMEYE ÇALIŞTI

İddiaya göre, 35 CGN 936 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Enes G.(21), trafik ışıklarında kalkış yapan otomobillerin arasından makas atarak geçmeye çalıştı. Sürücüsünün alkollü olduğu motosikletten yola savrulan genç öldü (DHA) Bu sırada Enes G., direksiyon hakimiyetini kaybedince arkasında bulunan Ramazan Özdemir ile birlikte yola savruldu. Kazada Enes G. ile Ramazan Özdemir, yaralandı.